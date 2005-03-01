امنيت دسته جمعي با مشاركت تمامي كشورهاي ساحلي، ضامن امنيت و ثبات پايدار در منطقه خليج فارس است // حضور گسترده نيروهاي بيگانه در خليج فارس، زمينه را براي سوءاستفاده نيروهاي تندرو و خشونت گرا فراهم آورده است

به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل پيام رياست محترم جمهوري براي پانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس به شرح ذيل مي باشد: گردهمايي محققان و انديشمندان گرانقدر و ميهمانان گرامي را در همايش بين المللي "خليج فارس، امنيت و همكاري منطقه اي در روند تحول سياست هاي جهاني"، ارج مي گذارم و اميدوارم حضور شما صاحبنظران سبب شود تا افق هاي نويني براي كمك به حل معضلات امنيتي و ايجاد ثبات و افزايش تفاهم در منطقه مهم خليج فارس پديد آيد.

اين همايش در شرايطي برگزار مي شود كه تحولات بسيار مهمي در خاورميانه و آسيايي غربي، از جمله افغانستان، عراق و فلسطين درجريان است. سير اين تحولات و نتايج نهايي آنها قطعا مي تواند تاثيري مهم در شكل گيري نظام آينده در سطح جهاني داشته باشد، ازاين جهت، چنين نشست هايي را بايد مغتنم شمرد و اظهار اميدواري كرد كه حاصل كار كمك به تصميم گيران منطقه براي درك بهتر و تصوير روشن تر از آينده را داشته باشيم.

متاسفانه ادامه تنش در عراق و ادامه سياست سركوب در فلسطين، نه تنها تاكنون مانع از شكل گيري سياستي پايدار در منطقه مبتني بر گفت وگو وتشنج زدايي بوده است، بلكه تجاوز و خشونت و نگراني هاي ناشي از آن، دور جديدي از انواع بي ثباتي ها را در منطقه موجب گرديده است.

ما اعتقاد نداريم كه حضور گسترده نيروهاي بيگانه در خليج فارس طي سالهاي اخير موجب امنيت بيشتر در منطقه شده است، به عكس بر اين باوريم كه چنين حضور نظامي وسيعي و انعكاس آن در بين ملت هاي منطقه، زمينه را براي سوء استفاده نيروهاي تندرو و خشونت گرا فراهم آورده است. حضور نظاميان بيگانه در عراق و بي ثباتي ها و عكس العمل هايي كه حمله به عراق در اين كشور و در سطح منطقه برانگيخت، نمونه گويايي از مدعاي ما است.

وضعيتي كه امروزه در حوزه خليج فارس با آن مواجه ايم ، در درجه اول، نتيجه اقدامات قدرتهايي است كه صرفا بر مبناي دركي سطحي و تصويري نادرست از منطقه و مشكلات آن، اقدام به ارايه راه كارهايي كرده اند كه درعمل، ناكارآمدي خود را نشان داده است. اين قدرتها كوشيده اند تا با تكيه بر قدرت نظامي صرف اين راه كارهاي ناسازگار، با شرايط منطقه را به اجرا بگذارند. ترديد نداريم كه اين گونه راهكارهاي مصنوعي و بدتر از آن، تلاش براي اعمال آن با كمك موشك و تانك و سركوب مي تواند عوارضي وخيم داشته باشد كه نه تنها امنيت در اين منطقه بلكه ثبات در مناطق وسيعي از جهان را به مخاطره اندازد.

تحولات عراق و ناامني و بي ثباتي موجود در آن كشور بويژه طي دو سال گذشته، يكي از نگراني هاي جدي ما است . ما ايجاد يك عراق مردم سالار و متحد را كاملا همسو با منافع و امنيت ملي خود مي دانيم و تاكنون نشان داده ايم كه آماده همه گونه كمك براي تحقق اين مهم هستيم .اميدواريم همه گروههاي جمعيتي درعراق بتوانند در چارچوب يك عراق يكپارچه، هويت عراقي جديدي را متجلي ساخته و دولتي مستقل و حاكم كه نماينده كليه گروههاي جمعيتي كشور باشد، در اسرع وقت در كشور شكل گيرد.

ازنظر ما و در چارچوب آرزوهاي ما براي مردم عراق، انتخابات اخير در آن كشور را بايد بارقه اميدي به شمار آورد. مشاركت گسترده مردم در اين انتخابات و مجلسي كه در نتيجه آن شكل خواهد گرفت، مي تواند در حد امكانات موجود منعكس كننده اراده مردم عراق بوده و راهگشاي تشكيل دولتي دائمي بر مبناي خواست ها و آرزوهاي عراقي شود.

دولت ايران ازچنين منظري به نوبه خود كوشيد تا حداكثر تسهيلات لازم را براي هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات در عراق و خصوصا در بين مهاجرين و پناهندگان عراقي در ايران فراهم آورد. ما تا تحقق خواسته هاي بحق مردم عراق و برقراري امنيت و ثبات در اين كشور و به نتيجه رسيدن روند سياسي جاري، در كنار آنها خواهيم ماند.

به اعتقاد ما، شرايط جديدي كه در پي سرنگوني رژيم صدام حسين در منطقه خليج فارس شكل گرفته، بيش از هر زمان ديگر در دهه هاي اخير، شكل گيري ترتيبات امنيتي جديدي در منطقه را ممكن كرده است. جمهوري اسلامي ايران از دهه 80 به اين سو، بر اين اعتقاد بوده كه امنيت دسته جمعي با مشاركت تمامي كشورهاي ساحلي و همكاري و ضمانت سازمان ملل متحد مي تواند زمينه ساز بهترين شرايط براي حفظ امنيت و ثبات پايدار در منطقه خليج فارس باشد.

بر اين باوريم كه نبايد اجازه داد تا فرصت هاي جديد و مناسبي كه براي همكاري هاي جدي ميان كشورهاي خليج فارس پديد آمده؛ به راحتي از دست برود. هر غفلتي در اين زمينه مي تواند چالش هاي جديدي را موجب شود و بر حساسيت شرايط منطقه بيافزايد. ما همواره تاكيد كرده ايم كه بايد از بسترها و زمينه هاي موجود در منطقه خليج فارس بهره گرفت و از طريق گسترش ارتباطات سياسي، اقتصادي و فرهنگي، همكاري و همگرايي بين كشورهاي منطقه را تقويت كرد.

نكته مهم اين است كه امنيت را نمي توان سلبي ديد . امنيت فقط نبود تهديد نظامي نيست، امنيت با توسعه رابطه مستقيم دارد. با كمال تاسف و به دلايل مختلف از جمله نگرش ناعادلانه قدرت هاي بزرگ، منطقه ما از اين نظر پيشرفت لازم را نداشته است. همكاري امنيتي و نظام امنيتي پايدار در منطقه منوط به اين است كه كشورهاي اين حوزه به حد قبال قبولي به پيچيدگي هاي ساختاري لازم در امر توسعه دست يابند. تنها از اين دريچه است كه مي توان به رويكرد اثباتي در زمينه امنيت منطقه نائل شد.

مردم و حكومت هاي ما در اين منطقه، عناصر مشترك مهمي در زمينه هاي فرهنگ، باورهاي اعتقادي و تاريخ به عنوان سرمايه اساسي براي همكاري در تمامي زمينه ها در اختيار دارند، عنصر ديگري كه مي توان پيوند ما را استوارتر كند، توسعه است. قدرت هاي خارج از منطقه نيز اگر به فكر امنيت پايدار در خليج فارس هستند، بايد درعمل اين حق را براي ملت هاي منطقه به رسميت شناخته و از آن پشتيباني كنند.

آنها بايد در نگاه سنتي كه صرفا به منابع طبيعي اين منطقه توجه دارند، تجديد نظرنمايند.

در پايان، براي كليه شركت كنندگان در همايش، آرزوي موفقيت و آينده اي روشن و پرفروغ دارم.