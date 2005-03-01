گزارش تفريغ بودجه سال 1382 كل كشور به زوي تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور،مديران و هيات هاي حسابرسي و كارشناسان ديوان محاسبات كشور در ستاد مركزي و مراكز استانها با جديت و تلاش گروهي امسال نيز همچون سنوات اخير تفريغ بودجه سال 1382 كل كشور را در فرصتي به ميزان 80 هزار ساعت كار فني و تخصصي تهيه كرده كه در 33 جلسه منظم هيات عمومي ديوان محاسبات كشور تصويب شده است و در مهلت مقرر قانوني گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: در سالهاي اخير، ديوان محاسبات كشور بر اساس برنامه بهنگام سازي ارايه گزارش تفريغ بودجه كل كشورسعي نموده تا موضوع تهيه و تنظيم و ارايه گزارش تفريغ بودجه كل كشور را يكي از محوري ترين و اصلي ترين امور و فعاليتهاي خويش قرار دهد به طوري كه با همت و تلاش شبانه روزي مديران و هيات هاي حسابرسي و كارشناسان ديوان محاسبات در سراسر كشور امسال نيزبراي هفتمين سال پياپي ، گزارش تفريغ بودجه كل كشور را مطابق ماده 6 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب مصوب 26/4/1365 و ماده 104 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 حداكثر لغايت اسفندماه هر سال تهيه و به مجلس ارسال نمايد. زيرا بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و انتزاع ديوان محاسبات كشور از وزارت امور اقتصادي و دارايي و تشكيل سازماني مستقل و وابسته به مجلس شوراي اسلامي به عنوان سازمان انحصاري نظارت تقنيني كشور و مطابق اصل 55 قانون اساسي مكلف گرديده است كه به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي دارد رسيدگي يا حسابرسي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

گزارش تفريغ بودجه كل كشور آيينه شفاف انعكاس دهنده چگونگي اجراي بودجه كشور است تا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و بالتبع آحاد جامعه در جريان نحوه اجراي بودجه و تحقق برنامه هاي جاري و عمراني دستگاههاي دولتي قرار داده شوند.

در گزارش ارسالي اظهار اميدواري شده است كه صاحب نظران و انديشمندان بتوانند با بهره گيري از تجارب و دانش خود زواياي مختلف گزارش تفريغ بودجه را در جهت اصلاح هر چه بهتر نظام بودجه ريزي ، هزينه كردن اعتبارات ، انضباط مالي دستگاهها ، قانون مداري و ... مورد كنكاش و بررسي قرار دهند.

اين گزارش مي افزايد: اميد است ديوان محاسبات كشور هر سال بيش از سال قبل در تهيه و ارايه گزارش تفريغ بودجه كل كشور به كيفيت مبتني بر رسيدگي و حسابرسي كليه دستگاهها افزوده و موجبات تصويب بودجه واقعي دستگاهها را به منظور تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام و اجراي كامل برنامه هاي پنجساله توسعه و بودجه سنواتي كل كشور توسط مجلس شوراي اسلامي فراهم سازد.