ورنی ابریشمین با الهام از طبیعت عشایر آذرایجان شرقی بافته شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید دواتی کاظمی نیا با تشریح کار هنری خود افزود: این کار الهام گرفته از طبیعت و عشایر بوده و حاشیه آن نمادهایی از اسب، شتر و خروس به عنوان حیوانات موثر در زندگی این عشایر طراحی شده است.



کاظمی نیا با بیان اینکه اصالت ورنی 90 سال گذشته در آثار تولیدی ام تازگی خود را همچنان حفظ کرده اند، گفت: این کار با استفاده از طرح آنت و تکنیک سماک که برگرفته از مردمان قره باغ بوده، بافته شده است.



وی اضافه کرد: از همان آغاز فعالیت خود در زمینه گلیم و ورنی وارد عرصه صادرات شده و تمامی تولیدات خود را به کشورهای مختلف صادر می کردم که طی این سال ها، ژاپن اصلی ترین مشتری ورنی بوده است.



وی با اشاره به حضور فعالی که در نمایشگاه های خارجی همچون کشورهای آلمان، میلان و چین داشته، گفت: صادرات هنرهای اصیل ایرانی در واقع معرفی و اطلاع رسانی درباره هنر، ظرفیت و پتانسیل های موجود در هنرمندان ایرانی است.



مسجد «قزوینی ها» در تبریز همزمان با هفته دولت بهره برداری می شود



رئیس شورای ثبت آثار فرهنگی و تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی اظهار داشت: عملیات مرمتی مسجد« قزوینی ها» در تبریز رو به اتمام بوده و همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.



تراب محمدی افزود: مرمت این مسجد از سال 90 آغاز شده بود، که با بازسازی قسمت های تخریب شده و اصلاح و مرمت این بنا، تا چند ماه آینده آماده بهره برداری و استفاده می شود.



وی با اشاره به ویژگی های مسجد قزوینی ها تصریح کرد: قدمت این بنا به دوره قاجاریه رسیده و جزو مساجد چهار ستونه سنگی این دوران محسوب می شود.



محمدی بانی و سازنده این مسجد را حاج جعفر قزوینی عنوان کرد و گفت: این مسجد خشتی با 510 متر مساحت، از 10 گنبد و چهار ستون سنگی تشکیل شده است.



سایت گردشگری عشایری روستای اسکانلو طراحی می شود



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از طراحی سایت گردشگری عشایری روستای «اسکانلو» و« مفروض لو» در راستای معرفی منطقه و اراضی زیبای این روستاهای عشایری و جذب گردشگر خبر داد.



تراب محمدی با اشاره به جاذبه های طبیعی و زیبای روستای اسکانلو گفت: این سایت با هدف معرفی آیین ها و بازی های عشایری طراحی می شود .



وی تشریح کرد: در بخش های مختلف این سایت سنت های مشترک تمامی عشایر ایران به نمایش گذاشته می شود تا به صورت مقایسه ای تفاوت ها و ویژگی های عشایر آذربایجان شرقی و منطقه ارسباران با سایر مناطق و استان ها شناخته شود.

محمدی ادامه داد: در این سایت چگونگی چادر نشینی عشایر اقوام مختلف ایران و تفاوت های آنها،

بازی های عشایری و فرآورده های دامی، آیین و سنت ها به نمایش گذاشته می شود.



جلوه های زیبای عبادت در تزئینات معماری امامزاده شعیب دوزال جاری است



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی با اشاره به گستردگی انتخاب اماکن مذهبی برای استفاده گردشگران مذهبی اظهار داشت: جلوه های زیبای عبادت اسلامی در تزئینات معماری امامزاده شعیب دوزال جاری است.



تراب محمدی با اشاره به تزئینات و زیبایی های معماری برج این امامزاده افزود: در قسمت فوقانی برج حاشیه‌ای از تزئینات معرق با کاشی‌های لاجوردی و فیروزه‌ای دور تا دور قسمت بالای برج را جلوه‌گر ساخته است.



وی تشریح کرد: دور تا دور بنا حاشیه ای از تزئینات معرق با کاشی های لاجوردی و فیروزه ای به عرض 110 سانتی متر به چشم می خورد.



وی قدمت این برج را اواخر قرن هفتم هجری و دوره حکومت ایلخانی عنوان کرد و گفت: برج امامزاده دوزال دارای هشت ضلع آجری بلند است که روی یک قاعده سنگی استوار شده و در هر ضلع آن، طاق‌نمایی بلند با طاق‌ جناغی قرار دارد.

