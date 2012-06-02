خرید تضمینی گندم در گلستان آغاز شد

سیاوس حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری گندم مازاد برنیاز کشاورزان گلستانی بر اساس جدول پاکی و درصد افت مفید و غیر مفید به قیمت تضمینی 420 تومان خریداری خواهد می شود.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری، افت مفید چهار درصد و غیرمفید دو درصد تعیین شده است.

وی به کشاورزان توصیه کرد به هنگام تحویل محموله گندم خود ، ارائه کارت ملی و همچنین شماره حساب یکی از شعب بانک سپه استان الزامی است.

وی در ادامه افزود : درسال جاری بانک سپه ، به عنوان بانک عامل خرید تضمینی گندم در کشور معرفی شده و وجوه گندم کشاورزان از طریق این بانک ظرف کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه مراکز خرید گندم به طور متوسط روزانه 12 ساعت ، فعال و آماده دریافت‌ گندم مازاد برمصرف کشاورزان هستند ، افزود : این مراکز متناسب با سطح زیرکشت و میزان برداشت دراستان پراکنده و مجهز به سیستم های تخلیه گندم مناسب تری هستند که سرعت تخلیه و بارگیری در این مراکز را افزایش می دهد و درصورت نیاز، تعداد آنها نیز قابل افزایش است.

حسین پور ادامه داد : در هر مرکز خرید گندم ، ضمن حضور فعال و پررنگ عاملین ذیحساب و نماینده بانک سپه با استقرار45 ناظر، امور مربوط به کشاورزان در زمان تحویل محصول بررسی می شود.

وی ، حضورکارخانجات ، سیلوهای فلزی و مراکز خرید بخش خصوصی را یکی از ویژگی های فصل خرید امسال بیان کرد و گفت : برای تسهیل شرایط خرید گندمکاران زحمتکش گلستانی دوره های آموزشی متعددی برای کارشناسان و مسئولان این مراکز برگزار شده تا خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری با کیفیت و روند بهتری انجام شود.

شایان ذکر است فصل خرید گندم کشاورزان گلستانی از اواسط خردادماه هر سال آغاز می شود و با توجه به روند برداشت گندم با به کارگیری مراکز خرید متعدد ، تا تحویل آخرین محموله گندم از کشاورزان ادامه خواهد داشت.

امسال حدود 390هزار هکتار از اراضی استان گلستان زیر کشت گندم رفته است و پیش بینی می شود حدود یک میلیون تن گندم از سطح مزارع استان برداشت شود.