مرد ابدي در راه است

نمايي ازمرد عنكبوتي ، كاراكترخلق شده توسط " استن لي "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين شخصيت جديد كه "مرد ابدي" نام دارد، دنباله اي برفعاليتهاي "استن لي" درزمينه خلق كاراكترهايي چون "مرد عنكبوتي" است .

تهيه كننده هاي اين اثر از ارائه جزييات مربوط به زندگي اين شخصيت و نحوه ساخت آن در سينما امتناع كردند، با اين وجود شنيده ها حاكي ازاين است كه اين ابرقهرمان نيز نه تنها دغدغه زندگي روزمره را دارد، بلكه بايد جهان رانيزنجات دهد.

"پيتربريگز" نويسنده فيلمنامه "هل بوي" درحال حاضر سرگرم تنظيم فيلمنامه "مرد ابدي" است كه اين اثر تحت نظارت شركت فيلمسازي پارامونت پيكچرز كليد مي خورد. "لي" درسال 1962 شخصيت مرد عنكبوتي را خلق كرد وسال گذشته طي شكايتي ازدادگاه خواست كه وي را دربخشي از فروش و منافع حاصل ازفيلم "مرد عنكبوتي" شريك كند كه دراين راه به موفقيت دست يافت.