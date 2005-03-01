همچنان به گفتگو با ايران براي حل مشكل هسته اي ادامه خواهيم داد/ حتي در انگليس هم جدايي كامل ميان دولت و دين وجود ندارد/ نگران تشكيل حكومت ديني در عراق نيستيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، جك استراو وزير امور خارجه انگليس در پاسخ به سوال روزنامه الشرق الاوسط كه پرسيد: در نهايت تعامل با دو كشور( ايران و سوريه) با راه هاي ديپلماتيك به جاي راه تنش و درگيري بعنوان محورسياست ادامه انتقاد سازنده شما براي تعامل با چنين كشورهايي طرح ريزي كرديد كه موفقيتش به مراتب بيشتر از سياست تنش و تهديد واتهام است آيا همچنان بر درپيش گرفتن چنين سياستي به عنوان شيوه رفتار با دمشق و تهران مصمم هستيد؟ گفت : ميان دو حالت تفاوت وجود دارد ايران يك وضعيت متفاوت از سوريه دارد ما با سوريه روابط ديپلماتيك داريم گفتگو هميشه بهترين شيوه براي حل مسائل بوده است اما ميان ما و ايران طبعا گفتگو در سطح عالي از سوي سه كشوراروپايي(انگليس، فرانسه و آلمان) وجوددارد گفتگوهايي كه به نگراني ها ما درراه توسعه توانمندي هاي هسته اي مربوط است بنابراين ما از ناحيه عملي دلمشغولي و گرفتاري هايمان بيشتر مربوط به ايران است تا سوريه .



خبرنگار الشرق الاوسط سوال كرد آيا شما اطمينان داريد كه دولتي در عراق كه پيش بيني مي شود يك عنصر شيعه سركش رهبر آن شود درتعامل و ارتباط با منطقه و جهان بدون هرگونه مشكلي موفق شود، استراو پاسخ داد: هيچ مشكلي درتعامل و ارتباط با احزاب سياسي كه به دين احترام مي گذارند نمي بينم بلكه من براي اين موضع خيلي احترام قائل هستم ما در كشور خودمان انگليس هيچ جدايي كامل ميان دولت و كليساي انگلوكاني نمي بينيم بلكه آنها به حكومت قانون با هم ارتباط دارند با آغاز روز كاري در پارلمان دعا خوانده مي شود اين مساله بر كشورهاي زيادي نيز تطبيق مي شود به تركيه نگاه كنيد حزب حاكم لائيك ايدئولوژي خود را از اسلام مي گيرد در حالي كه مردم آن را انتخاب مي كنند وازحمايت گسترده هم برخوردار است ماهرگز با هيچ مشكلي در تعامل و ارتباط با دولتي كه داراي ماهيت ديني باشد روبرو نخواهيم شد.



وي درباره اينكه برخي از اينكه دولت آينده بتواند عراق را به عنوان يك كشور يكپارچه حفظ كنند بويژه با توجه به استقلال طلبي كردها شك و ترديد دارند، گفت : عراق بايد يكپارچه باقي بماند سازمان ملل هم بر اين نكته تاكيد كرده است مرزهاي عراق به دقت ترسيم شده وسران بلندپايه كردها هم اين مساله را خوب درك مي كنند حتي اگر كردها اين را نمي دانند بايد بدانند كه درجهان هيچ وسيله اي نيست كه بتواند ايران وتركيه را به تغيير مرزهاي بين المللي شان وادار به موافقت كند بگذاريم چيزي بگويم چهار همسايه عراق هرگز با تغيير مرزهايشان موافقت نخواهند كرد.



استراو اقدام وحشيانه تروريست ها در انفجار خودروي بمب گذاري شده در شهر حله و كشته شدن دهها انسان بيگناه را يكي از زشت ترين نمونه هاي تروريسم آشكار توصيف كرد و گفت: اين نشان داد هدف اصلي اين تروريست ها درحقيقت كشتار عراقي هااست و كساني كه بدست اين تروريستهاي جنايتكار كشته مي شوند مسلمانان بيگناه عراقي هستند و تروريستها تمام تلاشهايشان را براي مانع تراشي در برابر برگزاري انتخابات بكار گرفتند اما در اين راه ناكام ماندند آنها اكنون به دنبال نابودي روند سياسي هستند اما من اطمينان دارم كه در اين هدف نيز شكست خواهند خورد.