حکم مبارک امروز صادر می شود/ سناریوهای احتمالی درباره دیکتاتور مخلوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر امروز بار دیگر به دادگاه آورده می شود، با این تفاوت که این بار برای شنیدن حکم خود حاضر می شود.



طبقه پنجم دادگاه جنایی قاهره امروز شاهد تدابیر امنیتی شدیدی از سوی نیروهای مسلح و پلیس مصر است به طوری که زره پوشهای ارتش در اطراف محل محاکمه مبارک مستقر شده است تا برای جلوگیری از وقوع هر گونه درگیری احتمالی میان خانواده های شهدا و طرفداران دیکتاتور مخلوع مصر آماده باشند.



شبکه العربیه هم گزارش داد 5 هزار افسر و سرباز ارتش و دهها دستگاه زره پوش و خودروی نظامی، امنیت دادگاه محاکمه حسنی مبارک را برعهده گرفته است.



بر اساس این گزارش، مبارک با یک بالگرد از بیمارستانی که در آن بستری است به محل دادگاه منتقل شده است، هم اکنون جمعی از هواداران و مخالفان دیکتاتور مخلوع در مقابل سالن دادگاه تجمع کرده اند و به سردادن شعار در حمایت و یا مخالفت با وی مشغول هستند.



الیوم السابق نیز گزارش داد خیابانهای منتهی به دانشکده پلیس قاهره شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است.



از سوی دیگر جمعی از خانواده های شهدای انقلاب 25 ژانویه برای پیگیری صدور حکم از سوی دادگاه حسنی مبارک در مقابل محل محاکمه وی تجمع کرده اند، همچنین تعداد از خانواده های شهدای استان اسکندریه نیز در این مکان تجمع کرده اند، آنها فریاد می زنند : ای مبارک، از خواب بیدار شو که امروز آخرین روز زندگی ات است .... و اعدام در انتظار دیکتاتور مخلوع است.



العربیه در این زمینه گزارش داده است احکام مبارک و همدستانش تا یک ساعت و نیم دیگر قرائت خواهد شد.

ورود فیصل العتیبی وکیل کویتی برای دفاع از مبارک

از سوی دیگر شامگاه پنجشنبه فیصل العتیبی وکیل کویتی و عضو تیم وکلای داوطلب کویتی برای دفاع از حسنی مبارک وارد قاهره شد تا از دیکتاتور مخلوع و دو فرزندش در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه دفاع کند.



یسری عبدالرازق رئیس تیم وکلای داوطلب دفاع از مبارک به الیوم السابع گفت نقش وکلای کویتی ناشی از دوستی و ارزشی است که برای حسنی مبارک به سبب مواضع وی در حمایت از دولت کویت در جریان اشغال آن از سوی عراق قائل هستند.



چه حکمی در انتظار دیکتاتور مخلوع است!



جهان امروز منتظر جلسه قضایی تاریخی است که مردم مصر با شور و شعف خاصی آن را دنبال می کنند، روزی که قرار است حکم دادگاه حسنی مبارک در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان انقلاب 25 ژانویه صادر شود.



این حکم ممکن است در تمام جهان عرب سر و صدا به پا کند با توجه به تغییرات و تحولاتی که در صحنه سیاسی مصر از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد هستیم، انتخاباتی که سبب راهیابی محمد مرسی نامزد اسلامگرا و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دیکتاتور مخلوع شده است.



سناریوهای مختلف درباره سرنوشت مبارک



سناریوهای مختلفی وجود دارد که اندیشمندان مصری تلاش می کنند از طریق پیش بینی درباره حکم احتمالی علیه مبارک مطرح کنند، هر چند اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد، اما همه درباره اینکه دیکتاتور مخلوع با حکم اعدام روبرو نخواهد شد، اتفاق نظر دارند.



در این زمینه باید به سخنان اخیر محمد مرسی نامزد اسلامگرای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر هم اشاره کنیم که به صراحت گفته بود اگر رئیس جمهور شود، مبارک را به حبس ابد محکوم خواهد کرد.



در این زمینه الیوم السابع گزارش داد اندیشمندان و تحلیلگران مصری ابراز عقیده می کنند حکم سنگینی درباره مبارک صادر نخواهد شد و وی به بیش از 15 سال حبس محکوم نخواهد شد.



دادستان کل مصر، مبارک را به همدستی با حبیب العادلی وزیر کشور رژیم وی و افسران پلیس برای قتل عمدی معترضان در جریان انقلاب 25 ژانویه که تعداد آنها حدود 850 نفر و زخمی کردن بیش از شش هزار نفر و نیز تحریک برخی افسران به استفاده از گلوله های جنگی واقعی علیه تظاهرات کنندگان و همچنین زیر گرفتن آنها با خودروهای نظامی برای بقا در قدرت متهم کرده است.



مبارک همچنین با اتهام سوء استفاده از مقام خود در کسب ثروت و دستیابی به امتیازات برای خود و دو پسرش که شامل املاکی در شرم الشیخ است، روبرو شده است که دفتر دادستانی مصر، ارزش این املاک را 40 میلیون پوند مصری(شش میلیون و هفتصد هزار دلار) برآورد کرده است.



تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به رژیم صهیونیستی و هدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات حسنی مبارک به شمار می رود.



این در حالی است که حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سرنگون شده مبارک با رد اتهامات وارده به وی مبنی بر صدور فرمان کشتار تظاهرات کنندگان در میدان التحریر در جریان انقلاب مردم مصر اعلام کرد بهار عربی، توطئه خارجی است.



امروز در حالی قرار است حکم مبارک صادر شود که پیشتر برخی رسانه های عربی از پیشنهاد میلیاردی سعودیها برای نجات مبارک پرداده برداشته بودند.



پایگاه الحرمین درمطلبی با عنوان "پیشنهاد 4 میلیارد دلاری سعودی ها برای تحویل حسنی مبارک" آورده بود : مهندس خیرت الشاطر معاون رهبر اخوان المسلمین مصر و نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری این کشور از پیشنهاد 4 میلیاردی برای رئیس جمهوری مخلوع آن پرده برداشت.



شایان ذکر است منابع وابسته به انقلابیون 25 ژانویه از هزینه پولهای فراوان از سوی امارات متحده عربی وعربستان سعودی برای تاثیرگذاری بر شهادت شاهدان و ایجاد فضای رسانه ای و حقوقی به نفع مبارک پرده برداشته بودند.

امارات وعربستان تلاش می کنند علاوه بر جلب نظر خانواده قربانیان، ضمن نجات مبارک ازاعدام، اتهامات علیه وی را کاهش دهند.



شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین اخیر با هماهنگی شورای نظامی حاکم بر مصر دیداری مخفیانه با حسنی مبارک داشت که با جنجال رسانه ای افشا شد.



چندی پیش دادگاه اداری مصر درخواست وکیل دیکتاتور مخلوع این کشور مبنی بر عفو وی در ازای مصادره اموال حسنی مبارک را رد کرده بود.



نبیل البهی درخواست مذکور را به شورای عالی نظامی مصر و کابینه "کمال الجنزوری" ارائه کرده بود و برگزاری همه پرسی در این باره را خواستار شده بود.