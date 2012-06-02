حکم مبارک امروز صادر می شود/ سناریوهای احتمالی درباره دیکتاتور مخلوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر امروز بار دیگر به دادگاه آورده می شود، با این تفاوت که این بار برای شنیدن حکم خود حاضر می شود.
طبقه پنجم دادگاه جنایی قاهره امروز شاهد تدابیر امنیتی شدیدی از سوی نیروهای مسلح و پلیس مصر است به طوری که زره پوشهای ارتش در اطراف محل محاکمه مبارک مستقر شده است تا برای جلوگیری از وقوع هر گونه درگیری احتمالی میان خانواده های شهدا و طرفداران دیکتاتور مخلوع مصر آماده باشند.
شبکه العربیه هم گزارش داد 5 هزار افسر و سرباز ارتش و دهها دستگاه زره پوش و خودروی نظامی، امنیت دادگاه محاکمه حسنی مبارک را برعهده گرفته است.
بر اساس این گزارش، مبارک با یک بالگرد از بیمارستانی که در آن بستری است به محل دادگاه منتقل شده است، هم اکنون جمعی از هواداران و مخالفان دیکتاتور مخلوع در مقابل سالن دادگاه تجمع کرده اند و به سردادن شعار در حمایت و یا مخالفت با وی مشغول هستند.
الیوم السابق نیز گزارش داد خیابانهای منتهی به دانشکده پلیس قاهره شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است.
از سوی دیگر جمعی از خانواده های شهدای انقلاب 25 ژانویه برای پیگیری صدور حکم از سوی دادگاه حسنی مبارک در مقابل محل محاکمه وی تجمع کرده اند، همچنین تعداد از خانواده های شهدای استان اسکندریه نیز در این مکان تجمع کرده اند، آنها فریاد می زنند : ای مبارک، از خواب بیدار شو که امروز آخرین روز زندگی ات است .... و اعدام در انتظار دیکتاتور مخلوع است.
العربیه در این زمینه گزارش داده است احکام مبارک و همدستانش تا یک ساعت و نیم دیگر قرائت خواهد شد.
ورود فیصل العتیبی وکیل کویتی برای دفاع از مبارک
مبارک همچنین با اتهام سوء استفاده از مقام خود در کسب ثروت و دستیابی به امتیازات برای خود و دو پسرش که شامل املاکی در شرم الشیخ است، روبرو شده است که دفتر دادستانی مصر، ارزش این املاک را 40 میلیون پوند مصری(شش میلیون و هفتصد هزار دلار) برآورد کرده است.
تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به رژیم صهیونیستی و هدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات حسنی مبارک به شمار می رود.
این در حالی است که حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سرنگون شده مبارک با رد اتهامات وارده به وی مبنی بر صدور فرمان کشتار تظاهرات کنندگان در میدان التحریر در جریان انقلاب مردم مصر اعلام کرد بهار عربی، توطئه خارجی است.
امروز در حالی قرار است حکم مبارک صادر شود که پیشتر برخی رسانه های عربی از پیشنهاد میلیاردی سعودیها برای نجات مبارک پرداده برداشته بودند.
پایگاه الحرمین درمطلبی با عنوان "پیشنهاد 4 میلیارد دلاری سعودی ها برای تحویل حسنی مبارک" آورده بود : مهندس خیرت الشاطر معاون رهبر اخوان المسلمین مصر و نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری این کشور از پیشنهاد 4 میلیاردی برای رئیس جمهوری مخلوع آن پرده برداشت.
شایان ذکر است منابع وابسته به انقلابیون 25 ژانویه از هزینه پولهای فراوان از سوی امارات متحده عربی وعربستان سعودی برای تاثیرگذاری بر شهادت شاهدان و ایجاد فضای رسانه ای و حقوقی به نفع مبارک پرده برداشته بودند.
چندی پیش دادگاه اداری مصر درخواست وکیل دیکتاتور مخلوع این کشور مبنی بر عفو وی در ازای مصادره اموال حسنی مبارک را رد کرده بود.
نبیل البهی درخواست مذکور را به شورای عالی نظامی مصر و کابینه "کمال الجنزوری" ارائه کرده بود و برگزاری همه پرسی در این باره را خواستار شده بود.
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