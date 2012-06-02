هشدار ایران درباره وقوع جنگ تمام عیار در سوریه/ انتقاد از برخی کشورهای خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برای بررسی وضعیت حقوق بشر در سوریه بعد از حادثه الحولا ، سید محمدرضا سجادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن کشتار مردم بی گناه در حادثه دهشتناک اخیر در سوریه تاکید کرد انجام چنین اقدامات تروریستی که تحت پوشش حوادث مشکوک و پنهانی انجام می گیرد ،ثبات کشور سوریه را هدف قرار داده و به این منظور برنامه ریزی شده تا از دست یابی به راه حل مسالمت آمیز در سوریه جلوگیری کند .

وی تصریح کرد: بر اساس قواعد مسلم و پذیرفته شده حقوق بین الملل مسئولیت تحقیق ، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی برعهده کشور مورد نظر است و در این راستا از دولت سوریه درخواست کرد تا ضمن ادامه دادن به تحقیقات جدی خود در خصوص حادثه تاسف بار حولا هرچه زودتر نتیجه نهائی تحقیقات مشترک خود با تیم ناظر سازمان ملل را اعلام و مرتکبین این جنایات را شناسائی ، معرفی و محاکمه کند .

سجادی ضمن درخواست از همه طرفهای درگیر برای پایان دادن سریع به خشونت خواستار اجرای کامل طرح کوفی عنان به عنوان بهترین راه حل ممکن برای پایان دادن به خشونتهای جاری در سوریه شد.

سفیر کشورمان تاکید کرد: قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تسلیح و حمایت مالی مخالفان از سوی برخی کشورهای خاص تنها باعث به خطر انداختن تلاشها برای صلح و مذاکرات جاری شده و کشور و ملت سوریه را در آستانه یک جنگ تمام عیار داخلی همراه با عوقب خطرناک آن برای تمام منطقه قرار خواهد داد.

سجادی در پایان به چامعه جهانی هشدار داد که باید نسبت به هر اقدامی که حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال سوریه را نادیده بگیرد یا نقض کند هوشیار باشد.

لازم به ذکر است که با شروع بحران در سوریه از آغاز سال گذشته میلادی این چهارمین نشست ویژه شورای حقوق بشر برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در این کشور است که با هدایت آمریکا و حمایت کشورهای عربی منطقه ، ترکیه و کشورهای غرب برگزار میشود .