واشنگتن از استعفاي عمر كرامي نخست وزير لبنان استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد با دخالت آشكار در امور داخلي لبنان ضمن بيان اين مطلب افزود: واشنگتن مكررا خواستار خروج نيروهاي سوريه از لبنان شده است .

سخنگوي كاخ سفيد روزگذشته دربيانيه اي مطبوعاتي تصريح كرد : ما با دقت تحولات و اوضاع كنوني لبنان را زيرنظر داريم و كناره گيري كرامي ازسمت خود فرصتي براي لبنانيها خواهد بود تا آنها بتوانند حكومت جديد فراگير خود را در كشورشان تشكيل دهند .

وي افزود : كابينه جديد لبنان مسئول اجراي انتخابات آزاد و سالم خواهد بود و لبنانيها به طور آشكاربه آينده خود چشم دوخته اند.

مك كللان با دخالت مستقيم در امور داخلي لبنان افزود: روند تشكيل كابينه جديد بايد طبق قانون اساسي لبنان و به دور از هر گونه دخالت خارجي صورت گيرد.

وي بارديگر تكرار كرد كه زمان آن فرا رسيده است تا سوريه به شكل كامل قطعنامه 1559 شوراي امنيت را اجرا كند بدين معنا كه دمشق بايد نيروهاي ارتش وعوامل دستگاه اطلاعات خود را از لبنان خارج سازد چرا كه اين امربه تضمين اجراي انتخابات آزاد و سالم لبنان كمك مي كند.

سخنگوي كاخ سفيد ازديدار16 مارس آينده جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با "نصرالله صفير" اسقف مارونيهاي لبنان خبر داد و گفت : صفير در لبنان وجهان ازاحترام برخوردار است همانطوري كه وي يكي ازصداهاي مهم دراين كشور براي آزادي ، استقلال ، دمكراسي درلبنان محسوب مي شود .

وي ابرازعقيده كرد:حوادث اخيردرلبنان ازاستراتژي جرج بوش در تشويق به دمكراسي درطرح "خاورميانه بزرگ " حمايت و پشتيباني مي كند.

گفتني است عمر كرامي نخست وزير لبنان شب گذشته پس ازگذشت 5 ماه از تشكيل كابنيه جديد از سمت خود كناره گيري كرد.