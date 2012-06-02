اطعام مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی در شب سالگرد رحلت امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: به مناسبت سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی 3 هزار و 500 مددجو این نهاد اطعام می‌شوند.

امان الله حسین پورافزود: در شب سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی 3 هزار و 500 مددجو تحت پوشش این نهاد در سطح استان باغذای گرم اطعام می‌شوند.

وی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 105 میلیون ریال برای اطعام مددجویان اختصاص یافته است اظهار داشت: برگزاری مراسم گواری همراه با قرائت دعا و سخنرانی مذهبی در دفاتر کمیته امداد و کانون‌های پیرو ولایت سطح استان از جمله برنامه‌های دیگر این نهاد در ایام رحلت امام است.

حسین پور افزود: امسال نیز همچون سال گذشته 80 زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد برای شرکت در مراسم سالگرد رحلت در مرقد حضرت امام (ره) به تهران اعزام می‌شوند.

وی مزین بودن کمیته امداد به نام حضرت امام (ره) را از برکات این نهاد مقدس برای خدمت به نیازمندان دانست.



شرکت کارکنان کمیته امداد و خانواده آنان در مسابقه قرآن و اذان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از برگزاری مسابقات قرآن و اذان ویژه کارکنان این نهاد و خانواده‌های آنان در رشته‌های مختلف خبرداد.

امان الله حسین پور گفت : در این مسابقات 67 نفر از کارکنان، همسران و فرزندان این نهاد شرکت داشتند که هر یک در رشته‌های اذان، حفظ، قرائت و ترتیل قرآن به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه از میان شرکت کنندگان در مسابقه 35 نفرکارمند، 22 نفر فرزند و 10 نفر نیز از همسران کارکنان بودند گفت: در این مسابقه 5 نفر در حفظ، 58 نفر در ترتیل و قرائت قرآن و 4 نفر نیز در اذان شرکت کردند.

حسین پوراظهار داشت: پس از مسابقه از هر سطحی یک نفر برای رقابت به مرحله کشوری راه یافت و از هررشته نیز سه نفر به عنوان نفرات برگزیده استان معرفی شدند تا از آنان به عنوان نفرات برگزیده تقدیر شود.

وی با اشاره به اینکه برای برگزاری مسابقه قرآنی مبلغی بالغ بر 7 میلیون ریال هزینه شد گفت: این مسابقات در راستای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، آشنایی و اهمیت هرچه بیشتر افراد به کتاب الهی و در نهایت یادگیری، تشویق و ترقیب شرکت کنندگان نسبت به انس با قرآن برگزار شد.



انسان با پرداخت زکات، برکت مال خود را به چندین برابر می‌رساند

مسئول زکات بجنورد گفت: انسان با پرداخت زکات برکت مال خود را به چندین برابر افزایش می‌دهد.

حجت الاسلام حسن رحیمی در همایش زکات روستای دراقانلوی بجنورد بیان کرد: همان طور که دانه‌ای کشت می‌شود و از آن صدها دانه برداشت می‌شود انسان نیز با عمل به فریضه زکات مال و اندوخته خود را به چندین برابر افزایش می‌دهد.

وی افزود: این عمل به حدی قابل توجه است که ائمه آن را تضمینی برای قبولی نماز دانسته‌اند.

حجت الاسلام رحیمی اذعان داشت: پرداخت زکات می‌تواند نیاز فقرا و مساکین را رفع، اجرای پروژه‌های عمرانی را رونق و آسیب را در جامعه به خصوص در روستاها کاهش دهد.

رئیس کمیته امداد منطقه دو بجنورد نیز در این همایش گفت: این نهاد با خیرین و مسئولان در تمام زمینه‌های ممکن همچون مسکن، اشتغال، درمان، جهیزیه، مستمری و فرهنگی به محرومین روستاها و شهر خدمات ارائه می‌دهد تا از این طریق بتواند نیازهای آنان را تا حد امکان کاهش دهد.

محمد پسندیده با اعلام اینکه در سال گذشته از 13 روستای منطقه دو بجنورد مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 599 میلیون ریال زکات جمع آوری شد گفت: امسال نیز مسئولان و عاملان زکات در روستاها در تلاش هستند تا بتوانند زکات بیشتری را از کشاورزان جمع آوری کنند.