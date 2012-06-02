ساخت مبلمان شهری با کامپوزیت مقاوم بدست آمده از زباله ها

مهرو جهادی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره تولید کامپوزیت مقاوم در این مرکز تحقیقاتی، گفت: این کامپوزیت با استفاده از ضایعات شهری اعم از سلولزی و پلاستیک تهیه شد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: در این پروژه تحقیقاتی با جمع آوری ضایعات سلولزی و پلاستیکی کامپوزیتی تولید کردیم که به ظاهر شبیه کامپوزیتهای چوبی چون MDF و نئوپان است ولی دارای عمر بیشتر نسبت به این محصولات است.

جهادی، با اشاره به مزایای کامپوزیت عرضه شده، خاطر نشان کرد: کامپوزیت عرضه شده نسبت به محصولات فلزی و چوبی مقاومت بیشتری در برابر رطوبت، جلبک ها و قارچها و جوندگان دارد.

مجری طرح با بیان اینکه کامپوزیت عرضه شده قابلیت اره و پیچ و مهره شدن را دارد، یادآور شد: از آنجایی که این کامپوزیت در برابر رطوبت و انواع شرایط آب و هوایی مقاوم است از این رو می تواند برای محیطهای بیرونی سازه ها استفاده شود.

وی به کاربردهای این کامپوزیت اشاره کرد و افزود: این کامپوزیت ها را می توان در مبلمان شهری، تولید صندلی و سایه بان های عمومی هم بکار برد.