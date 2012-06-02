  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ساخت مبلمان شهری با کامپوزیت مقاوم بدست آمده از زباله ها

ساخت مبلمان شهری با کامپوزیت مقاوم بدست آمده از زباله ها

محققان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از ضایعات شهری کامپوزیت مقاومی را عرضه کرده اند که علاوه بر دارا بودن عمر مفید بالا، در برابر رطوبت نیز بسیار مقاوم است و می توان از آن در ساخت مبلمان شهری استفاده کرد.

مهرو جهادی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره تولید کامپوزیت مقاوم در این مرکز تحقیقاتی، گفت: این کامپوزیت با استفاده از ضایعات شهری اعم از سلولزی و پلاستیک تهیه شد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: در این پروژه تحقیقاتی با جمع آوری ضایعات سلولزی و پلاستیکی کامپوزیتی تولید کردیم که به ظاهر شبیه کامپوزیتهای چوبی چون MDF و نئوپان است ولی دارای عمر بیشتر نسبت به این محصولات است.

جهادی، با اشاره به مزایای کامپوزیت عرضه شده، خاطر نشان کرد: کامپوزیت عرضه شده نسبت به محصولات فلزی و چوبی مقاومت بیشتری در برابر رطوبت، جلبک ها و قارچها و جوندگان دارد.

مجری طرح با بیان اینکه کامپوزیت عرضه شده قابلیت اره و پیچ و مهره شدن را دارد، یادآور شد: از آنجایی که این کامپوزیت در برابر رطوبت و انواع شرایط آب و هوایی مقاوم است از این رو می تواند برای محیطهای بیرونی سازه ها استفاده شود.

وی به کاربردهای این کامپوزیت اشاره کرد و افزود: این کامپوزیت ها را می توان در مبلمان شهری، تولید صندلی و سایه بان های عمومی هم بکار برد.

کد مطلب 1617515

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