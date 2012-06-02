امام خمینی (ره) حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: به دیدگاه همه سیاستمداران خارجی امام خمینی (ره) از رهبران تاثیرگذار قرن اخیر محسوب می شود.

وی، به فعالیت‌های مبا‌رزاتی حضرت امام (ره) اشاره کرد و گفت: آغاز مبا‌رزات حضرت امام (ره) از سال 1342 با مقاومت و سختی‌های زیادی همراه بود و پیام این مقاومت به ملت ایران این بود که برای رسیدن به هدف بزرگی چون تحقق جمهوری اسلامی ایران باید سختی‌های زیادی را تحمل کرد چرا که کارهای بزرگ بدون سختی محقق نمی‌شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل با اشاره به بی‌اعتنایی حکومت شاهنشاهی به روحانیت و مردم اظهار داشت: حکومت شاهنشاهی به مردم و رهبران دینی بی‌اعتنا بود و حضرت امام (ره) بعد از سال‌ها مقاومت و تحمل رنج تبعید و زندان، با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 ثابت کردند وحدت عامل پیروزی است.

قنبری ،توجه به نقش مردم در ادوار مختلف را پیام بعدی امام (ره) به مردم دانست و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که هیچ مانعی برای تحقق جمهوری اسلامی ایران در پیش نبود و از آنجا که حضرت امام (ره) به نقش مردم و عقلانیت مردم اعتقاد قلبی داشتند، این نظام را به رای مردم گذاشتند و یک ضمانت عمومی و مردمی مضاعفی را برای نظام جمهوری اسلامی فراهم کردند.

وی، تاکید امام (ره) به همدلی تمام نیروهای درون نظام را یکی دیگر از یادگارهای ایشان خواند و تصریح کرد: حضرت امام (ره) در طول حیات سیاسی خود بعد از انقلاب همیشه به روی همدلی نیروهای نظام تاکید داشتند و اگر یک نفر در رفتار سیاسی امام پژوهش کند، متوجه می‌شود که همه نیروهای سیاسی با هر عقیده سیاسی حول محور امام جمع شده بودند.

