ژاپن از 27 اسفند ماه در آلمان اردو مي زند

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين اردو آلكس و ماكوتو تاناكا به علت دواخطاره بودن ،ژاپن را همراهي نمي كنند و پس ازبازگشت ژاپن از ايران به تيم ملي كشورشان خواهند پيوست.



زيكو فهرست نفرات تيم ملي ژاپن را 3 روز قبل از عزيمت به ژاپن اعلام خواهد كرد.ضمن اينكه شونسوكه ناكامورا بازيكن رجينا و نائوهيرو تاكاهارا بازيكن هامبورگ به دليل حضور در باشگاه هايشان با يك روز تاخير در اردو حضور پيدا خواهند كرد.

ژاپن در تاريخ 5 فروردين ماه در ورزشگاه آزادي دومين ديدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان را مقابل ايران برگزار مي كند.