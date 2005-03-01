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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۵۱

ژاپن از 27 اسفند ماه در آلمان اردو مي زند

تيم ملي ژاپن به منظور بازي مقابل ايران در چارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان از تاريخ 17 مارس(27 اسفند) در كشور آلمان اردو خواهد زد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين اردو آلكس و ماكوتو تاناكا به علت دواخطاره بودن ،ژاپن را همراهي نمي كنند و پس ازبازگشت ژاپن از ايران به تيم ملي كشورشان خواهند پيوست.

زيكو فهرست نفرات تيم ملي ژاپن را 3 روز قبل از عزيمت به ژاپن اعلام خواهد كرد.ضمن اينكه شونسوكه ناكامورا بازيكن رجينا و نائوهيرو تاكاهارا بازيكن هامبورگ به دليل حضور در باشگاه هايشان با يك روز تاخير در اردو حضور پيدا خواهند كرد.
 ژاپن در تاريخ 5 فروردين ماه در ورزشگاه آزادي دومين ديدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان را مقابل ايران برگزار مي كند.

کد مطلب 161752

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