خراسان شمالی دارای 2 شرکت فعال در بورس است

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از مجموع کل شرکت‌های خراسان شمالی که قابلیت حضور در تالار بورس دارند تنها سهام 2 شرکت سیمان بجنورد و قند شیروان در بورس و فرابورس عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور در تالار بورس تابع برخی شرایط و ضوابط است افزود: سهام حدود 10 شرکت در خراسان شمالی قابلیت عرضه در بورس را دارد.

وی ضعف صنعت، فراگیر نبودن خصوصی سازی و نیز کمبود قدرت مالی شرکت‌های خراسان شمالی را از مهم‌ترین دلایل عدم حضور برخی شرکت‌های بزرگ استان در تالار بورس عنوان کرد.

خانی با بیان اینکه حتی 2 شرکت حاضر خراسان شمالی در تالار بورس و فرابورس نیز وضعیت مناسبی ندارند اظهار داشت: سهام این شرکت‌ها از نظر نقدشوندگی و خرید و فروش در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد.

وی با یادآوری این موضوع که شرکت قند شیروان به همین علت و از دست دادن شرایط بورس از این بازار اخراج و به فرابورس منتقل شده است افزود: متاسفانه وضعیت شرکت سیمان بجنورد نیز در تالار بورس چندان مناسب نیست.

این مسئول اجرای مقرراتی از قبیل حجم مبنا، ارائه 20 درصد سهام شرکت به متقاضیان عادی، داشتن حداقل 3 سال سابقه فعالیت مرتبط و ... را از جمله مشکلات حضور شرکت‌ها در تالار بورس ذکر و تصریح کرد: لازم است مسئولین جهت رونق بازار بورس به شرکت‌های بورسی امتیازات بیشتری بدهند.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 450 شرکت در بورس فعال هستند اظهار داشت: سهم خراسان شمالی از این بازار رضایت بخش نیست.