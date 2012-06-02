امام خمینی(ره) منادی اسلام زنده در اندیشه و عمل است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در پیامی به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی(ره) افزود: امام خمینی(ره) نام آور بزرگ دوران معاصر، دانشمندی پارسا، خردمندی پرهیزکار، مؤمنی نواندیش، عارفی سیاستمدار و هوشمند و رهبری مجاهد، باشهامت و فداکار بود.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره)، با بینش وسیع خود، منادی اسلام زنده و پویا در اندیشه و عمل است و پیروزی انقلاب اسلامی مهم ترین حاصل سال ها تلاش فکری و جهادی ایشان در عرصه احیای دین و اصلاح جامعه بود که از نظر عمق و گستردگی و آثار با هیچ کدام از نهضت های صدساله اخیر قابل مقایسه نیست.

استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: رحلت حضرت امام خمینی(ره)، نیز همچون حیاتش منشأ بیداری و نهضتی دوباره شد و راه و یادش جاودانه شد، چرا که او حقیقت بود و حقیقت همیشه زنده و فناناپذیر است.

وی امام را جلوه ای از جلوه های کوثر دانست و گفت: کوثرِ ولایت همواره در زمین و زمان جاری است.

رشید بیان کرد: اینک سالروز عروج ملکوتی روح والای امام بزرگوار و سالروز قیام 15 خرداد که بحق یوم الله نامگذاری شده است را به همه هم استانی های عزیز تسلیت عرض نموده و بار دیگر با آرمان های بزرگ و والای خمینی کبیر و نایب برحقش امام خامنه ای و همچنین همه شهدای انقلاب اسلامی تجدید پیمان می نماییم و اعلام می کنیم که با پیروی از منویات رهبر فرزانه و با حفظ وحدت، ادامه دهنده راه امام و شهدا خواهیم بود.