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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۴۱

به دنبال عدم راي اعضاي شوراي شهر به يك فوريت طرح

طرح مشاركت شهرداري تهران در ساماندهي وضعيت كارگران ساختماني به طور عادي بررسي مي شود// كارگران ساختماني شناسنامه كار دريافت مي كنند

يك فوريت طرح مشاركت شهرداري تهران در ساماندهي وضعيت كارگران ساختماني در شهر تهران از دستوركار شوراي شهر خارج شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري مهر ، در يكصد و سي يكمين جلسه علني شوراي اسلامي شهرتهران ، اعضاي شورا به يك فوريت طرح مشاركت شهرداري تهران در ساماندهي وضعيت كارگران ساختمان در شهرتهران راي ندادند.

بنابر همين گزارش ، رييس كميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي شهر تهران  به دليل انتقادات برخي از اعضاي شورا به طرح مذكور ، خواستار بررسي آن به صورت  عادي در كميسيون مربوطه گرديد.

رسول خادم در عين حال افزود: طرح شناسنامه دار كردن كارگران ساختماني با همكاري اداره كار تهران درحال اجرا است.

وي گفت: درصدد هستيم پس از اجراي اين طرح، شهرداري تهران راموظف كنيم كه ارايه مجوز ساخت و ساز را منوط به استفاده از كارگران شناسنامه دار كند.

کد مطلب 161753

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