طرح مشاركت شهرداري تهران در ساماندهي وضعيت كارگران ساختماني به طور عادي بررسي مي شود// كارگران ساختماني شناسنامه كار دريافت مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در يكصد و سي يكمين جلسه علني شوراي اسلامي شهرتهران ، اعضاي شورا به يك فوريت طرح مشاركت شهرداري تهران در ساماندهي وضعيت كارگران ساختمان در شهرتهران راي ندادند.

بنابر همين گزارش ، رييس كميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي شهر تهران به دليل انتقادات برخي از اعضاي شورا به طرح مذكور ، خواستار بررسي آن به صورت عادي در كميسيون مربوطه گرديد.

رسول خادم در عين حال افزود: طرح شناسنامه دار كردن كارگران ساختماني با همكاري اداره كار تهران درحال اجرا است.

وي گفت: درصدد هستيم پس از اجراي اين طرح، شهرداري تهران راموظف كنيم كه ارايه مجوز ساخت و ساز را منوط به استفاده از كارگران شناسنامه دار كند.