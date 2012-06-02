فعالیت 300 تاکسی صلواتی در مرقد مطهر امام راحل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده در این باره گفت: با توجه به حجم زائرین حرم مطهرامام خمینی(ره) و اعمال محدودیت های ترافیکی در اطراف حرم مطهر، سازمان تاکسیرانی شهر تهران نسبت به جابجایی مسافران از خطوط مختلف شهر تهران به سمت ایستگاه های مترو و از آنجا به طرف مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) و بالعکس اقدام می کند.

وی همچنین از ایجاد تسهیلات ویژه توسط 300 دستگاه تاکسی ون که به صورت صلواتی در سه محور به زائرین محترم سرویس­ رسانی می کنند خبر داد و گفت: این ون­ها از پل شهید کاظمی، بزرگراه خلیج فارس تا پل دانشگاه آزاد اسلامی و مسیر پل شهید صنیع خانی، صالح آباد تا فلکه ساعت و همچنین از مسیر سه راه باقرآباد به سمت فلکه ساعت به صورت رفت و برگشت در حرکت خواهند بود.

به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تعداد 150 دستگاه تاکسی جهت ستاد گمشدگان درضلع شمالی حرم مطهر مستقر تا برای سرویس رسانی به شهروندان گرامی اقدام کنند.