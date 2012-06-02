اعزام کاروان های کرمانشاه به حرم امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، 450 نفر زائر و مشتاق حضرت امام خمینی (ره) صبح امروز به مرقد آن حضرت در شهرستان هرسین اعزام شدند.

در این مراسم که در محل فرمانداری و با بدرقه و حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم انجام شد، زائران سفر خود را به مرقد آن حضرت آغاز کردند تا یک بار دیگر با آرمان‌های والای امام راحل تجدید میثاق کنند.



بنابراین گزارش، 100 نفر از ثلاث باباجانی برای شرکت در مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به مرقد مطهر امام خمینی (ره) اعزام شدند.



گزارش خبرنگار مهر حاکی‌است، 300 نفر از عاشقان و دلسوختگان روح الله (ره) با حضور فرماندار، امام جمعه و مسئولان سرپل ذهاب در قالب یک کاروان با 6 دستگاه اتوبوس به مرقد مطهر امام خمینی (ره) اعزام شدند؛ برنامه‌های مختلف فرهنگی، ادعیه، آموزش احکام و قرآن نیز در بین مسیر برای آن‌ها برگزار می‌شود.



این گزارش می‌افزاید: یک کاروان 200 نفری نیز از شهرستان پاوه در قالب 4 دستگاه اتوبوس به همراه یک دستگاه آمبولانس عازم حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌شوند.



حسین خدرویسی، فرماندار پاوه در مراسم بدرقه این زائران گفت: کاروان زائران حرم مطهر امام راحل این شهرستان ضمن شرکت در مراسم بیست و سومین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام (ره) یک بار دیگر با آرمان‌های والای آن امام همام و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

براساس این گزارش، مراسم بدرقه کاروان زائران قصرشرینی حرم امام خمینی (ره) صبح امروز با حضور امام جمعه و برخی از مسئولان این شهرستان از محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه تا میدان امام خمینی (ره) قصرشیرین انجام شد.



220 نفر از زائران شهرستان قصرشیرین به وسیله پنج دستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم ارتحال امام راحل عازم تهران شدند که از این تعداد 80 نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.



فرماندار قصرشیرین در این مراسم گفت: اکیپ‌های امدادی و امکانات لازم و همچنین روحانی به همراه این کاروان‌ها عازم حرم مطهر امام خمینی (ره) می‌شوند.



حسین پروین افزود: برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، برگزاری دعا، آموزش احکام و پخش فیلمنامه دفاع مقدس و ارتحال امام (ره) در طول مسیر برای زائران حرم روح الله در نظر گرفته شده است.

گفتنی‌است، 250 نفر نیز از شهرستان گیلان‌غرب به منظور شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل به حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اعزام شدند.

