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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۳

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گو با "مهر":

بيشترين توجه در بخش كشاورزي به توليد محصول است نه حفظ كيفيت

آمار موجود از ميزان ضايعات بخش كشاورزي نشان مي دهد كه در بخش كشاورزي بيشترين توجه به توليدات اين بخش بوده ، بطوريكه پس از مرحله برداشت تا مصرف توجهي به حفظ كيفيت محصول نمي شود .

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: براساس بررسي هاي كارشناسي در طول مراحل توليد تا مصرف در بخش كشاورزي حدود 8/17 درصد ازمحصولات كشاورزي ضايع مي شود كه در اين ميان محصولات باغي با 1/28  درصد بيشترين ميزان ضايعات را به خود اختصاص داده است .

 ايرج ملكي  گفت: محصولات باغي و سبزيجات ميوه اي به دليل داشتن مقدار زيادي آب ، بيشتر از ساير محصولات مانند غلات و حبوبات در معرض فساد و ضايع شدن  قرار دارند .

وي تصريح كرد: مطابق آمار منتشره  سازمان خواروبار جهاني  (فائو) ضايعات محصولات باغي در كشورهاي  صنعتي حدود 7 تا 10 درصد است و اين درحالي است كه در كشورهاي در حال توسعه و با توجه به نياز بيشتر اين كشورها به مواد غذايي  ، ضايعات محصولات  باغي حدود 30 تا 50 درصد گزارش شده  است .

ملكي  افزود: متاسفانه در كشورو در بخش كشاورزي ما بيشتر توجه به توليد شده بطوريكه ازمرحله پس ازبرداشت تا مصرف هيچگونه توجهي به حفظ كيفيت محصولات و همچنين جلوگيري از فساد آنها  نمي شود .

وي ضايع شدن بخش عمده اي از توليدات كشاورزي را موجب هدر رفتن منابع مالي  در اين بخش دانست و تصريح كرد:  با توجه به اينكه سهم عمده اي از نياز بخش كشاورزي به نهاده ها مانند كود ، سم و ماشين آلات كشاورزي از ساير كشورها  تامين مي شود ، ضايع شدن محصولات كشاورزي مي تواند موجب خروج ارز از كشور بدون هيچ بهروه وري  شود .

ملكي  گفت : اين درحالي است كه همچنين عدم آشنايي مديران به شرايط نگهداري ، محصولات انبار شده در سردخانه ها و انبارها  موجب ضايع شدن سهم بالايي از محصولات كشاورزي شده و بنابراين مقداري از سرمايه اي كه براي احداث اين نوع تاسيسات صرف شده ، در اصل بدون بهره وري باقي مي ماند .

 

 

کد مطلب 161754

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