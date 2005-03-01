بيشترين توجه در بخش كشاورزي به توليد محصول است نه حفظ كيفيت

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: براساس بررسي هاي كارشناسي در طول مراحل توليد تا مصرف در بخش كشاورزي حدود 8/17 درصد ازمحصولات كشاورزي ضايع مي شود كه در اين ميان محصولات باغي با 1/28 درصد بيشترين ميزان ضايعات را به خود اختصاص داده است .

ايرج ملكي گفت: محصولات باغي و سبزيجات ميوه اي به دليل داشتن مقدار زيادي آب ، بيشتر از ساير محصولات مانند غلات و حبوبات در معرض فساد و ضايع شدن قرار دارند .

وي تصريح كرد: مطابق آمار منتشره سازمان خواروبار جهاني (فائو) ضايعات محصولات باغي در كشورهاي صنعتي حدود 7 تا 10 درصد است و اين درحالي است كه در كشورهاي در حال توسعه و با توجه به نياز بيشتر اين كشورها به مواد غذايي ، ضايعات محصولات باغي حدود 30 تا 50 درصد گزارش شده است .

ملكي افزود: متاسفانه در كشورو در بخش كشاورزي ما بيشتر توجه به توليد شده بطوريكه ازمرحله پس ازبرداشت تا مصرف هيچگونه توجهي به حفظ كيفيت محصولات و همچنين جلوگيري از فساد آنها نمي شود .

وي ضايع شدن بخش عمده اي از توليدات كشاورزي را موجب هدر رفتن منابع مالي در اين بخش دانست و تصريح كرد: با توجه به اينكه سهم عمده اي از نياز بخش كشاورزي به نهاده ها مانند كود ، سم و ماشين آلات كشاورزي از ساير كشورها تامين مي شود ، ضايع شدن محصولات كشاورزي مي تواند موجب خروج ارز از كشور بدون هيچ بهروه وري شود .

ملكي گفت : اين درحالي است كه همچنين عدم آشنايي مديران به شرايط نگهداري ، محصولات انبار شده در سردخانه ها و انبارها موجب ضايع شدن سهم بالايي از محصولات كشاورزي شده و بنابراين مقداري از سرمايه اي كه براي احداث اين نوع تاسيسات صرف شده ، در اصل بدون بهره وري باقي مي ماند .