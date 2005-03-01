يك تكه نان مي تواند مخاطب گسترده داشته باشد

ناصرعنصري تهيه كننده فيلم "يك تكه نان" به كارگرداني كمال تبريزي در گفتگو با خبرنگار سينمايي مهر درمورد اكران فيلم " يك تكه نان" گفت: من ترجيح مي دهم فيلم را در گروه بندي عادي سينمايي به اكران در اورم، با توجه به خاص ومعناگرا بودن فيلم ، ارزيابي هايي كه درطول جشنواره فيلم فجر از عكس العمل هاي مخاطبان در طول سانس هاي مختلف نمايش فيلم به دست آورديم به اين جمع بندي رسيديم ، فيلم توان و پتانسيل جذب مخاطب گسترده را دارد.

وي درادامه افزود: به هرحال، تصميم گرفتيم اگرهم موفق به اكران گسترده فيلم نشديم، حداقل فيلم را در تعداد سينماهاي زيادي به نمايش در آوريم و به دو سه سينما بسنده نكنيم.

عنصري در ادامه تصريح كرد: زمان پيشنهادي من براي اكران فيلم درنوروز است و به همين دليل درحال مذاكره براي اكران فيلم در اين زمان هستيم .



به گزارش خبرنگاري سينماي "مهر" كمال تبريزي در فيلم يك تكه نان سعي كرده است به گونه به دنبال ماورالطبيعه و متافيزيك در قالبي معناگرا وارد شود.

در فيلم "يك تكه نان" شاهد روايت دو داستان به صورت موازي هستيم، داستان اول مربوط به تلاش عده اي جوان در آزمايشي سخت و دشوار براي دستيابي به شغل جنگلباني و دركنار آن داستان يك سرباز كم حرف و مرموز و وجود معجزه اي در روستايي كوچك و خواندن قرآن توسط زني به نام عزيز خانم كه فاقد سواد است.

كارگرداني " يك تكه نان" را كمال تبريزي انجام داده است و نويسنده فيلمنامه آن محمد رضا گوهري وميدريت فيلمبرداري برعهده حسين جعفريان و طراح گريم برعهده عبدالله اسكندري است و بازيگران فيلم : اسماعيل خلج، احمد اقالو، رضا كيانيان، رويانونهالي ، هومن سيدي ، پيام دهكردي هستند.