  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۲

ناصر عنصري :

يك تكه نان مي تواند مخاطب گسترده داشته باشد

تهيه كننده "يك تكه نان" گفت: پيشنهاد داده ايم فيلم يك تكه نان را در برنامه اكران نوروز قراردهند.

ناصرعنصري تهيه كننده فيلم "يك تكه نان" به كارگرداني كمال تبريزي در گفتگو با خبرنگار سينمايي مهر درمورد اكران فيلم " يك تكه نان" گفت: من ترجيح مي دهم فيلم را در گروه بندي عادي سينمايي به اكران در اورم، با توجه به خاص ومعناگرا بودن فيلم ، ارزيابي هايي كه درطول جشنواره فيلم فجر از عكس العمل هاي مخاطبان در طول سانس هاي مختلف نمايش فيلم به دست آورديم به اين جمع بندي رسيديم ، فيلم توان و پتانسيل جذب مخاطب گسترده را دارد.
وي درادامه افزود: به هرحال، تصميم گرفتيم اگرهم موفق به اكران گسترده فيلم نشديم، حداقل فيلم را در تعداد سينماهاي زيادي به نمايش در آوريم و به دو سه سينما بسنده نكنيم.
عنصري در ادامه تصريح كرد:  زمان پيشنهادي من براي اكران فيلم درنوروز است و به همين دليل درحال مذاكره براي اكران فيلم در اين زمان هستيم .

به گزارش خبرنگاري سينماي "مهر" كمال تبريزي در فيلم يك تكه نان سعي كرده است به گونه به دنبال ماورالطبيعه و متافيزيك در قالبي معناگرا وارد شود.
در فيلم "يك تكه نان" شاهد روايت دو داستان  به صورت موازي هستيم، داستان اول مربوط به تلاش عده اي جوان در آزمايشي سخت و دشوار براي دستيابي به شغل جنگلباني و دركنار آن داستان يك سرباز كم حرف و مرموز و وجود معجزه اي در روستايي كوچك و خواندن قرآن توسط زني به نام عزيز خانم كه فاقد سواد است.
كارگرداني " يك تكه نان" را كمال تبريزي انجام داده است و نويسنده فيلمنامه آن محمد رضا گوهري وميدريت فيلمبرداري برعهده حسين جعفريان و طراح گريم برعهده عبدالله اسكندري است و بازيگران فيلم : اسماعيل خلج، احمد اقالو، رضا كيانيان، رويانونهالي ، هومن سيدي ، پيام دهكردي هستند.

کد مطلب 161755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها