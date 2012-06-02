هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده ها به غیر از آلاینده منوکسیدکربن نسبت به روز گذشته کاسته شده است. براساس میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.



وی ادامه داد: ایستگاههای شاد آباد و منطقه 10 از نظر آلاینده ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون در شرایط ناسالم قرار دارند.

به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا پایتخت هوای تهران، تا عصر امروز برای گروههای حساس در شرایط ناسالم باقی می‌ماند.

رشیدی به بیماران قلب و ریوی،سالمندان و کودکان توصیه کرد فعالیت خود را در هوای آزاد کاهش دهند.

