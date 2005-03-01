وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: هاشمي رفسنجاني در صورت حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري به طور يقين كانديداي اصولگرايان خواهد بود.
غفوري فرد، هاشمي رفسنجاني را كارآمدترين و مناسب ترين فرد براي رياست جمهوري دانست و گفت: در صورتي كه هاشمي حضور خود را اعلام كند، اصولگرايان اين مساله را بررسي خواهند كرد.
وي تاكيد كرد: خود هاشمي قبلا به اصولگرايان گفته بود كه بررسي هاي خود را بدون من انجام دهيد و اصولگرايان هيچ كدام مخالف كانديداتوري هاشمي نيستند. آقاي باهنر يكي از اعضاي كميته منتخب نيز چندي پيش تاكيد كرده بود كه كانديداهاي جديد را هم مورد بررسي قرار خواهيم داد.
دبيركل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي اضافه كرد: هاشمي رفسنجاني به دليل شخصيت جامع الاطرافي كه دارد، مورد حمايت برخي از اصلاح طلبان نيز قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به اينكه جمعيت وفاداران يكي از احزاب عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي است، گفت: اگر در تصميم گيري شوراي هماهنگي به اهداف خود نرسيديم، كانديداي مستقل حزبي خود را معرفي خواهيم كرد.
دبيركل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي در گفت وگو با "مهر":
هاشمي در صورت حضور قطعي ، كانديداي اصولگرايان خواهد بود// خود هاشمي به اصولگرايان توصيه كرده بود بدون وي پيش بروند
حسن غفوري فرد دبيركل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي احتمال حضور هاشمي رفسنجاني در صحنه انتخابات به عنوان يكي از كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را بسيار زياد دانست.
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