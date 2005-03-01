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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۵۶

دبير كتاب سال شهيد غني پور در گفت و گو با مهر :

دست اندركاران جشنواره ي شهيد غني پور هيچ گونه دستمزدي دريافت نمي كنند

امير حسين فردي- دبير جشنواره ي انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور گفت : اين جشنواره ، تنها مراسمي است كه دست اندركاران و برگزار كنندگان آن هيچ حقوق يا دستمزدي دريافت نمي كنند.

امير حسين فردي ، دبيرجشنواره ي انتخاب كتاب سال شهيد غني پور درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر، هدف از برگزاري اين جشنواره را حمايت ازنويسنده ، كتاب  و ادبيات سالم ومتعهد عنوان كرد و گفت : عنوان " شهيد " و " مسجد " كه در اين مراسم جايگاه ويژه اي دارند ، به نوعي نشانگر اهداف ما درجلب توجه جامعه به نقش شهيد درعرصه ي ادبيات ، هنر و فرهنگ است.

اين نويسنده افزود: در انتخاب كتاب سال برگزيده نوجوانان محدوديت موضوعي نداريم ،  ولي كتاب بزرگسالان تنها با موضوع دفاع مقدس انتخاب مي شود.

وي  كه 23 سال است سردبيري مجله ي " كيهان بچه ها " را بر عهده دارد ، تصريح كرد :  اين مراسم ، كاري تازه است. متولي اين مراسم ، هيچ سازمان يا وزارتخانه اي نيست ، اين حركت كاملا مردمي و مسجدي است وبراساس تعهد قلبي برگزار كنندگان اين جشنواره شكل گرفته است .

فردي اظهارداشت : اين جشنواره دو ويژگي خاص دارد كه درجشنواره هايي با اين شكل ، تازه ومنحصربه فرد است . اول اين كه به نام يك شهيد است . ديگراين كه درفضاي مسجد كه خانه ي خداست ، برگزار مي شود. حضوردرمسجد ، ميان نويسندگان ومردم نمازگزار، تركيب جالبي است كه وجه تمايز اصلي اين مراسم است .

وي ياد آورشد: تا كنون اين مراسم درسطح رسانه ها و عموم با استقبال چشمگيري مواجه شده است و اين نشان مي دهد كه مردم  به صداقت و سلامت آن پي برده اند.

فردي گفت : بودجه ي اين جشنواره توسط نهادهاي مختلف و به دعوت برگزاركنندگان تامين مي شود. البته اين مراسم هزينه ي زيادي ندارد ، چرا كه اين تنها جشنواره اي است كه دست اندركاران وبرگزار كنندگان آن هيچ حقوق يا دستمزدي دريافت نمي كنند ، هزينه هاي آن جانبي و اندك است و به همين خاطرمشكل مالي نداريم.

نويسنده ي كتاب " آشيانه درمه " تصريح كرد : دليل برگزاري اين مراسم درمسجد جواد الائمه اين است كه اين مسجد قبل وبعد از انقلاب ، محل برپايي جلسات داستان نويسي بوده وشهيد غني پورازنويسندگاني بود كه دراين جلسات به طورمرتب حضور داشت و با اين كار به نوعي ياد اين شهيد نيززنده نگه داشته مي شود .

فردي درپايان گفت : سعي بر اين است كه براي كارشناسي آثار، بهترين ها را انتخاب كنيم والبته اين افراد هرسال تغييرمي كنند ، چرا كه درتلاش براي هرچه بزرگتركردن دايره ي اعضاي شوراي نويسندگان مسجد جواد الائمه هستيم.

گفتني است داوران چهارمين دوره ي انتخاب كتاب سال شهيد غني پورخسرو بابا خاني ،  محمد رضا بايرامي ،  حبيب يوسف زاده ،  محمد كاظم مزيناني ،  نرگس آبيار و شهرام شفيعي هستند . همچنين داوود غفارزادگان ، مجيد قيصري ، ابراهيم زاهدي مطلق  و محمد ناصري داوري بخش ادبيات دفاع مقدس بزرگسال را در اين جشنواره ي ادبي برعهده دارند .  

مراسم تقدير ازبرگزيدگان چهارمين دوره ي انتخاب كتاب سال شهيد غني پور، پنج شنبه 13 اسفند ماه ساعت 19درشبستان مسجد جواد الائمه برگزارخواهد شد. 

کد مطلب 161758

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