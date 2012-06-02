عاشورا هویت نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ملا عبدالله غفوری امروز در مراسم گرامیداشت بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) در شهرستان روانسر گفت: انتقال ارزش‌ها، سیره و مفاهیم امام خمینی (ره) تکلیفی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایشان است.

وی افزود: شخصیت امام خمینی(ره) همیشه مورد ستایش همه آزادی‌خواهان جهان و استکبارستیزان بوده است.

امام جمعه روانسر در ادامه به بیان ویژگی‌های شخصیتی امام راحل پرداخت و گفت: مردمی‌بودن، ساده‌زیستی و زهداندیشی از مهمترین عوامل محبوبیت‌های امام خمینی (ره) بود.

غفوری ماهیت انقلاب را برگرفته از مکتب اسلام و نهضت عاشورا دانست و افزود: امام برای صیانت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی که در حال فراموشی بود، انقلاب کرد.

وی تصریح کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی حق عظیمی بر گردن جامعه بشریت به ویژه مردم ایران اسلامی دارد که ضروری است همه آحاد جامعه به نحو شایسته و به بهترین شکل امام راحل را ارج نهند.