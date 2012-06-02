  1. بین الملل
۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

گزارش خبری تصویری/

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در استانبول برگزار شد

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در استانبول برگزار شد

ترکیه - خبرگزاری مهر: صدها نفر از مردم شیعه و سنى ترکیه مراسمى را همزمان با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از ترکیه، این مراسم با قرائت قرآن شروع شد و فیلم کوتاهى در مورد زندگى نامه امام خمینی (ره) نمایش داده شد. 
 
 
 
دکتر رسول عبد الهى نماینده دانشگاه بین المللى جامعة المصطفی نیز دراین مراسم درباره اخلاق و فعالیت امام خمینی(ره) سخنرانى کرد.
 
 
امام خمینی (ره) در میان همه مسلمانان ترکیه به عنوان به خوبی شناخته شده است و مسلمانان این کشور خود را با اندیشه ها و شخصیت ایشان نزدیک حس می کنند و از این رو هر ساله به طور گسترده مراسم بزرگداشت ایشان در ترکیه از طرف گروه ها و انجمن های مختلف برگزار می شود.
 
 
کد مطلب 1617588

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