مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در استانبول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از ترکیه، این مراسم با قرائت قرآن شروع شد و فیلم کوتاهى در مورد زندگى نامه امام خمینی (ره) نمایش داده شد.

دکتر رسول عبد الهى نماینده دانشگاه بین المللى جامعة المصطفی نیز دراین مراسم درباره اخلاق و فعالیت امام خمینی(ره) سخنرانى کرد.

امام خمینی (ره) در میان همه مسلمانان ترکیه به عنوان به خوبی شناخته شده است و مسلمانان این کشور خود را با اندیشه ها و شخصیت ایشان نزدیک حس می کنند و از این رو هر ساله به طور گسترده مراسم بزرگداشت ایشان در ترکیه از طرف گروه ها و انجمن های مختلف برگزار می شود.