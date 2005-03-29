همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ارائه راهكارهاي افزايش بهره وري و توسعه پايدار گياهان دارويي، استفاده بهينه از توانمندي هاي علمي كشور و ارائه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي گياهان داروئي و داروهاي گياهي، فراهم كردن فضاي بحث و تبادل نظر بين متخصصان مختلف گياهان دارويي و داروهاي گياهي، بررسي چالش ها، تنگناها و ارائه راهكارهاي مربوط به توليد، كاربري و مصرف داروهاي گياهي و ارائه راهكارهاي علمي ترويج و توسعه كشت و فرآيندهاي پس از توليد (فرآوري) گياهان دارويي اهداف برگزاري اين همايش مي باشد.
شناسايي علمي واكولوژيكي گياهان دارويي بومي ايران، توليد (جنبه هاي به زراعي و به نژادي) و بهره برداري گياهان دارويي، صنايع تبديلي و فرآوري گياهان دارويي (صنايع دارويي، بهداشتي و آرايشي) گياهان دارويي، مقايسه طب سنتي و رايج (جنبه هاي علمي و تحقيقي) و بازاريابي و جايگاه اقتصادي گياهان دارويي و داروهاي گياهي موضوعاتي است كه در اين همايش بررسي خواهد شد.
همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويي 26 تا 28 ارديبهشت ماه توسط مديريت سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان و همكاري ساير نهادها برگزار مي شود.
نظر شما