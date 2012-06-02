نمایشگاه آثار تجسمی یاد امام برگزار می شود

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه به مناسبت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی و با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بویراحمد، موسسه نشر و اندیشه آثار امام خمینی ( ره ) و دیگر دستگاههای فرهنگی استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: 20 اثر از هنرمندان تجسمی حوزه هنری استان با موضوع امام خمینی (ره) در یکی از غرفه های این نمایشگاه در معرض دید عموم علاقمندان قرار می گیرد.

پارسیان نژاد افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه نشر اندیشه های حضرت امام خمینی ( ره ) با زبان هنر است.

وی عنوان کرد: بیان اندیشه ها و عقاید در قالب هنر به ماندگاری و فهم آن اندیشه کمک شایانی می کند.

رئیس حوزه هنری استان افزود: امام خمینی طلایه دار اندیشه و تفکر ناب محمدی است و این اندیشه باید در اذهان همه نسلها ماندگار شود.

وی بیان کرد: این نمایشگاه از دوازدهم تا هفدهم خردادماه در تربیت بدنی شهر یاسوج دایر است.