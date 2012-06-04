علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات برنامه زمان بندی عرضه گازوئیل کم گوگرد و با استاندارد یورو پنج اتحادیه اروپا، گفت: تا پایان تیر ماه سالجاری عرضه گازوئیل کم گوگرد در تهران و برخی از کلانشهرهای کشور آغاز می شود.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه 45 تا 50 میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: با بهره برداری از واحدهای جدید تصفیه گازوئیل در پالایشگاه‌های نفت امام خمینی شازند و تهران حداکثر تا پایان خرداد ماه عرضه این فرآورده نفتی با استاندارد یورو آغاز می شود.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه برای سالجاری عرضه روزانه 23 میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 و 5 در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، اظهار داشت: با عرضه این میران گازوئیل کم گوگرد حداقل نیمی از نیاز ناوگان حمل و نقل کشور به این فرآورده نفتی پوشش داده می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه تهران و برخی از کلانشهرهای کشور همچون مشهد مقدس در اولویت عرضه گازوئیل کم گوگرد قرار دارند، بیان کرد: در شرایط فعلی ساخت خطوط لوله انتقال گازوئیل کم گوگرد از پالایشگاه‌های نفت شازند و تهران به پایان رسیده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پس از عرضه گازوئیل کم گوگرد، عرضه بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 هدف گذاری شده است، یادآور شد: در حال حاضر اولویت با راه اندازی واحدهای تصفیه گازوئیل پالایشگاه ها است.

ضیغمی همچنین در خصوص قیمت گذاری فروش بنزین با استاندارد یورو 4 و 5، توضیح داد: در حال حاضر برنامه‌ای برای تعیین قیمت جدید به منظور عرضه بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه براساس مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی قیمت بنزین باید در یک بازه زمانی پنج ساله آزاد شود، خاطرنشان کرد: پس از آزادسازی کامل قیمت بنزین می‌توان در مورد قیمت بنزین یورو 5 اظهار نظر کارشناسی‌تر شده‌ای داشت.