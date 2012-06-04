آزمون عملی رشته طراحی صنعتی در کنکور ارشد جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان کد رشته‌ امتحانی 1362 (رشته طراحی صنعتی) که نسبت به انتخاب کد یا کد رشته محلهای تحصیلی از این رشته اقدام کرده اند می توانند در روز جمعه 19 خرداد در آزمونی که منحصراً در شهرستان تهران برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون پروژه، روز چهارشنبه 17 خرداد در سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود. آندسته از داوطلبانی که در خصوص پرینت کارت با مشکلی مواجه می‌شوند می‌توانند برای رفع نقص از ساعت 6 تا 8 صبح روز جمعه 19 خرداد به نماینده این سازمان مستقر در حوزه امتحانی مراجعه کنند.

هزینه برگزاری آزمون پروژه مبلغ 59 هزار ریال است که داوطلبان باید قبل از پرینت کارت ورود به جلسه آن را به صورت اینترنتی که امکان آن در سایت سازمان سنجش فراهم شده‌، پرداخت کنند و سپس با دریافت کد پرداخت مبلغ اینترنتی و درج کد به همراه اطلاعات کارت اعتباری، یا شماره پرونده و کد رهگیری در قسمت مربوط نسبت به پرینت کارت خود اقدام کنند.

آزمون پروژه عملی رشته طراحی صنعتی روز جمعه در دانشگاه شهید بهشتی به نشانی تهران، اوین، بلوار دانشجو به مدت240 دقیقه برای کلیه داوطلبان برگزار می شود و فرآیند آزمون راس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

به داوطلبان یک سوال داده خواهد شد که لازم است در مدت مذکور به آن پاسخ دهند. داوطلبان رشته‌ طراحی صنعتی 6 برگ مقوای اشتنباخ به ابعاد 50*35 سانتی متر (نصف مقوای اشتنباخ) به ضمیمه برگ سوال داده خواهد شد. هر داوطلب موظف است یک تخته شاسی مناسب به ابعاد 50*35 و وسایل معمولی طراحی و اسکیس (فقط مداد رنگی و ماژیک) به همراه داشته باشد.

هیچ یک از داوطلبان اجازه آوردن وسائل اضافی اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه، پیجر، نت‌بوک و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلمبرداری و یا عکسبرداری را ندارند. استفاده از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ، به جز آنهایی که در جلسه آزمون به داوطلب داده خواهد شد و تصاویر متفرقه در جلسه آزمون اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده، تقلب محسوب می شود.

در حین انجام پروژه قدم زدن، سرکشی برروی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به همدیگر مجاز نبوده و درصورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهدشد. هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی ممنوع است.

داوطلبان کد رشته امتحانی 1362 فقط می‌توانند در آزمون دو رشته پروژه دار شرکت کنند و چنانچه توسط برخی از داوطلبان این موضوع رعایت نشود، برای این دسته از داوطلبان نیز با توجه به اولویت‌های انتخابی، فقط یک رشته پروژه دیگر منظور خواهد شد.