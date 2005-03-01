نقش مؤثر مسلمانان انگلستان در انتخابات پارلماني

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، به نقل از گاردين، اين پرسش ها تمام فعاليت هاي نمايندگان پارلمان را دربرمي گيرد ، فعاليت هايي كه حزب آنها در جهت بالا بردن سطح مدارس ديني انجام داده، رويكردي كه نسبت به جنگ با عراق اتخاذ كرده و تصميمات اتخاذ شده در زمينه قانوني كردن برخورد با آزار و انزجار ديني ، از جمله موارد اين پرسشنامه است .

عده اي اين گام را زنگ خطري براي استراتژيست هاي حزب كار دانسته اند، كه به طور حتم رأي مسلمانان را بدست نمي آورند.

پيش از جنگ عراق ، مسلمانان به شدت ازحزب كار حمايت مي كردند، اما پس از جنگ عراق طي نظر سنجي هاي متعددي مشخص شد كه مسلمانان ديگر از حزب كار حمايت نمي كنند.

"شرخان"، رئيس كميته روابط عمومي شوراي مسلمانان انگلستان گفت : مسلمانان مي خواهند در فرآيند انتخابات شركت كرده و حضور فعال داشته باشند. ما مي خواهيم مردم هنگام رأي دادن فكر كنند و كوركورانه رأي خود را به صندوق ها نياندازند.

"عنايت بانگباوابا" سخنگوي شوراي مسلمانان انگلستان گفت : در جلسه اي كه ميان نمايندگان اين شورا و رؤساي حزب كار، محافظه كار و دموكرات آزادي خواه در مسجد لندن برگزار شد، ما براي رهبران اين احزاب تاريخ هايي را از اواخر ماه مارس (اواسط فروردين) تا 10 آوريل( 22 فروردين) مشخص كرديم كه بتوانيم در مورد مسائل گوناگوني با يكديگر به بحث بپردارزيم .

"محمد انور" استاد روابط نژادي از دانشگاه وارويك گفت : توزيع اين پرسشنامه تلاشي است در راستاي اين امر كه احزاب علاقه خود را در مورد مسائل مربوط به جامعه مسلمان ، نشان دهند.

وي افزود: اين امر بسيار اهميت دارد كه احزاب نشان دهند موضوعات مربوط به مسلمانان را جدي گرفته اند .