لزوم توجه مسئولین فرهنگی به چالش های اعتکاف/برگزاری مراسم مناجات خوانی

حجت الاسلام جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وی ادامه داد: اعتکاف نباید جنبه صوری و قالبی پیدا کند چرا که اگر این امر شلوغ و پر هیاهو برگزار شود از محتوا، تاثیرگذاری و معرفت افزایی تهی خواهد شد.

برپایی مشاوره دینی به منظور رفع شبهات معتکفین

وی از برگزاری مشاوره دینی برای اولین به صورت شبانه روزی خبر داد و افزود: در ایام اعتکاف به منظور بهره مندی هر چه بیشتر و رفع شبهات معتکفین برای اولین بار مشاروه دینی به صورت شبانه روزی ارائه می شود.

وی یاد آور شد: همچنین به منظور بهره مندی هر چه بیشتر معتکفان از معارف بلند قرآنی کارگاه های تدبر در قرآن، مشاوره قرائت و تدبر در سیره معصومین (ع) برای خواهران و برادران تدارک دیده شده است.

برگزاری مراسم مناجات خوانی در ایام اعتکاف

وی با اشاره به دیگر برنامه های اعتکاف معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: به منظور بهره مندی هر چه بیشتر و فضا سازی معنوی در نیمه های شب مراسم مناجات خوانی در ساعت یک شب توسط سعید حدادیان، ابراهیم قانع و سید مهدی سماواتی قرائت می شود.

حجت الاسلام حسینی افزود: قرائت زیارت امام رضا(ع) و دعای عهد بعد از نماز جماعت صبح توسط کاظم غلامشاهی، امیر عارف، ابوطالب خالق پور و حجت الاسلام جعفر اسلامی فر و زیارت رجبیه نیز بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار می شود.