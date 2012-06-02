به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند قبل از ظهر شنبه در همایش پزشک سلامت در جمع مسئولان و پزشکان در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، اظهار کرد: با اجرای پزشک خانواده روستایی در سال 84 سطح دسترسی را از 12 هزار نفر به یک پزشک به سه هزار نفر به یک پزشک رسانده‌ایم.

وی اظهار داشت: اجرا نشدن پزشک خانواده شهری، کلی بودن این طرح را زیر سؤال برده بود که با اجرای آن در مناطق شهری این شبهه از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه دستور عمل "02" برای اجرای پزشک خانواده شهری است، افزود: عدالت در سلامت یکی از اهداف دولت نهم است که با تخصیص دادن بودجه به سمت اجرای این برنامه حرکت کرده است و در تمام کشور اجرا می‌شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: از مشخصات این طرح بیمه برای تمامی مردم، تغییر دادن پزشک خانواده است که در طرح روستایی این طور نیست.

فرهمند تصریح کرد: طرح پزشک خانواده یک طرح بسیاربزرگ است که یاری تمامی اعضای دانشکده را می‌رساند و ارزش و فراگیری این طرح کمتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور و دبیر برنامه پزشک خانواده شهری نیشابور گفت: یکی از دغدغه‌های برخی پزشکان گرفتن پول از مریض است که با اجرای این طرح این مشکل رفع می‌شود.

محمدجعفر صادقی اظهارکرد: از اتفاقات خوبی که در این طرح می‌افتد این است که از بیمار پولی گرفته نمی‌شود و پرونده الکترونیکی برای هر فرد ایجاد می‌شود.

وی درباره اقداماتی که برای اجرای این طرح به اجرا درآمده است، بیان داشت: تشکیل ستاد اجرائی، معرفی اعضای کمیته اجرائی، اطلاع‌رسانی به مردم از طریق رسانه‌های گروهی و صحبت در خطبه‌های نمازجمعه، توجیه رابطان ادارات و رابطان بهداشتی از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه کلیات طرح در نسخه 02 آمده است، توضیح داد: در سطح نیشابور 127 پایگاه وجود دارد که مطب پزشکان نیز می‌تواند جزء این پایگاه‌ها باشد، هفت پایگاه پزشک خانواده نیزبه‌صورت شبانه‌روزی است که به ارائه خدمات‌ مشغول می‌شود.