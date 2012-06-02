تامین امنیت غذایی کشور نیازمند مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است

جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بهترین راهکارهای مربوط به تامین امنیت غذایی در کشور افزود: تامین امنیت غذایی همواره از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است و به کمک آن، بسیاری از مشکلات حل می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: برای تحقق امنیت غذایی باید همواره بهترین راهکارها اتخاذ شود تا این راهکارها اثربخشی و کارآیی کافی داشته باشند.

وی گفت: یکی از مهمترین راهکارها در این خصوص، فراهم کردن زمینه های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است و این امر باید به بهترین نحو محقق شود.

زمینه های تداوم مصرف یادشده را نیز فراهم کنیم



پرهمت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ضرورت تداوم در این زمینه نیز ادامه داد: همچنین لازم است زمینه های تداوم مصرف یادشده را نیز فراهم کنیم تا بتوانیم از اثرات مطلوب آن همواره بهره مند شویم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: باید به یاد داشته باشیم که تحقق مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، یک امر عظیم و بسیار عمده است و تحقق آن را باید با همکاری و تعامل دستگاه ها و بخشهای ذیربط دنبال کنیم.

وی گفت: آموزش کشاورزان و دست اندرکاران موجب می شود که زمینه های این امر، بیش از قبل فراهم شود که این امر اهمیت فراوانی دارد.