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۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

فخریان:

30 درصد مدارس خراسان رضوی فرسوده و تخریبی است

30 درصد مدارس خراسان رضوی فرسوده و تخریبی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از تخریبی بودن 30 درصد مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان در جشنواره خیرین مدرسه ساز این استان افزود: برای بازسازی این مدارس هیچ اعتبار دولتی وجود ندارد و خیرین مدرسه ساز باید در این مهم دخیل باشند.

وی با بیان اینکه 9 هزار و 749 مدرسه در خراسان رضوی فعال است، افزود: 87 هزار فرهنگی در 47 منطقه این استان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی 1 میلیون و 79 هزار دانش آموز دارد، افزود: خدمات آموزش و پرورش و خیرین برای دانش آموزان عادی و استثنائی ارائه می شود و ما در چشم انداز دهه چهارم به عدالت آموزشی می اندیشیم.

وی یادآور شد: حتی دانش آموزان مناطق محروم مراوه تپه نیز صاحب مدارس متحرک از سوی اداره نوسازی با کمک خیرین شده اند وبه راحتی، به تحصیل می پردازند.

کد مطلب 1617612

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