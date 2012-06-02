30 درصد مدارس خراسان رضوی فرسوده و تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان در جشنواره خیرین مدرسه ساز این استان افزود: برای بازسازی این مدارس هیچ اعتبار دولتی وجود ندارد و خیرین مدرسه ساز باید در این مهم دخیل باشند.

وی با بیان اینکه 9 هزار و 749 مدرسه در خراسان رضوی فعال است، افزود: 87 هزار فرهنگی در 47 منطقه این استان فعالیت می کنند.



وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی 1 میلیون و 79 هزار دانش آموز دارد، افزود: خدمات آموزش و پرورش و خیرین برای دانش آموزان عادی و استثنائی ارائه می شود و ما در چشم انداز دهه چهارم به عدالت آموزشی می اندیشیم.



وی یادآور شد: حتی دانش آموزان مناطق محروم مراوه تپه نیز صاحب مدارس متحرک از سوی اداره نوسازی با کمک خیرین شده اند وبه راحتی، به تحصیل می پردازند.