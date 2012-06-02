مراسم صبحگاه مشترک ستاد سپاه قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که صبح شنبه در قم برگزار شد، فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) ضمن عرض خیرمقدم به زائران، اظهار داشت: صبحگاه امروز ما معطر به قدوم پاسدارانی است که با پای پیاده از اصفهان برای تجدید میثاق با امام راحل و تجدید بیعت با امام خامنه ای به سمت مرقد مطهر امام خمینی(ره) عازم هستند.



سردار مهدی مهدوی نژاد افزود: این افتخاری است که در مسیری قرار گرفته ایم که هر ساله توفیق این میزبانی به عهده سپاه علی بن ابی طالب(ع) است.



وی ادامه داد: شما عزیزان از زمانی که از مقصد حرکت می کنید تازمانی که به آن میعادگاه عاشقان می رسید در هر شهر عطر و بوی انقلاب اسلامی را پراکنده کرده و خنثی کننده توطئه دشمنان علیه نهاد مقدس سپاه هستید.



سردار مهدوی نژاد گفت: دشمنان در طول سال تلاش می‌کنند که مردم را روز به روز نسبت به انقلاب و اسلام بیگانه کنند، در حالی که مردم ما بصیر و بیدار هستند و راه شهدا و امام را طی می کنند و هرساله با حضورشان در مرقد مطهر امام خمینی(ره) این را به رخ جهانیان می کشند.



وی افزود: امسال شهدای دوران دفاع مقدس هم در کنار زائران مرقد، به این سمت حرکت می کنند و توانستند عطر دیگری را در فضای کشور اسلامی پراکنده کنند.



وی ادامه داد: قطعا حضور مردم در مراسم سالگرد حضرت امام خمینی(ره) اعلام این مطلب است که پس از گذشت 23 سال از ارتحال ایشان، هنوز مردم ایران اسلامی مدافع آرمان های انقلاب و ادامه دهنده راه امام و تابع ولایت فقیه هستند و خواهند بود.



گفتنی است در این مراسم فرمانده مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین(ره) سردار مهدی کلیشادی نیز حضور داشت.



بیانیه سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم به مناسبت 14 و 15خرداد



سپاه علی بن ابی طالب(ع) همچنین با انتشار بیانیه ای، بیست و سومین سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و سالروز قیام 15 خرداد را گرامی داشت.



در این بیانیه آمده است: چهاردهم خرداد یادآور اندوه هجران یار سفرکرده ای است که شیفتگان و دل دادگانش تصویر خاطراتش را در آئینه دل به تماشا می نشینند ورهپویانش با زمزمه اندیشه های ماندگارش سراپرده جان را طراوت می بخشند .



سپاه علی بن ابی طالب(ع) در بیانیه افزوده است: امام خمینی(ره) مظهر اسم «عزیز» الهی در جهان اسلام ومستضعفان است که محرومان را از ظلمت بردگی طاغوت به نور عزت و سربلندی تبلور آموزه های دینی رهنمون شد و فقیهی ژرف اندیش ، که بر بلندای بام تاریخ انسانیت پرچم احیای دین را به اهتزاز درآورد و اکنون این پرچم عزت و بیداری اسلامی با دستان قدرتمند جوانان غیور و جرعه نوش صهبای معرفت اندیشه های امام خمینی(ره) در میادین کشورهای اسلامی برافراشته است



در ادامه بیانیه آمده است: سپاه علی بن ابی طالب (ع) بیست و سومین سالگرد عروج ملکوتی تجلی جامعیت دین و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص ) و سالروز تعیین بزرگترین یاور و برجسته ترین پرورش یافته مکتب فقهی، سیاسی و مبارزاتی امام خمینی(ره)، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) را به رهبری انقلاب اسلامی که هوشمندانه کشتی نظام اسلامی را به ساحل آرامش عدالت جهانی هدایت می کند؛ گرامی می دارد.



در پایان بیانیه تصریح شده است: سپاه علی بن ابی طالب(ع) با پاسداشت یاد وخاطره شهیدان رستاخیز عظیم و درس آموز پانزده خرداد 1342، نقطه عطف انقلاب اسلامی و طلیعه بیداری مسلمانان جهان؛ رهروان راه انبیایی ولایت را به پاسداری از مرزهای حماسه های جاوید فرا می خواند.

