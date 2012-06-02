واکنش نصرالله به درخواست ربایندگان/ شاهدان از جنایت الحوله می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیوم السابع گزارش داد جریان المستقبل به رهبری سعد الحریری، ارتش سوریه را به تیراندازی عمدی به روستاهای مرزی لبنان در وادی خالد در شمال لبنان و منطقه القاع در وادی بقاع در شمال شرق کشور متهم کرده است.



فریبکاری به سبک قطر



از سوی دیگر قطر که به همراه عربستان در کنار برخی کشورهای غربی با حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی و تبیلیغاتی از گروههای مسلح همچنان در برابر حل مسالمت آمیز بحران سوریه مانع تراشی می کنند و در کشتار افراد بیگناه مسئول هستند، در نشست روز گذشته شورای حقوق بشر با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه، با نادیده گرفتن حقایق مربوط به جنایت الحوله و دست داشتن گروههای مسلح در آن، نظام دمشق را مسئول این جنایت خواند .



علیاء احمد بن سیف آل ثانی نماینده قطر در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در نوزدهمین نشست فوق العاده شورای حقوق بشر ادعا کرد تلاشهای این شورا نتایج راضی کننده ای نداشته است و تا امروز همچنان شاهد قتل و شکنجه و تجاوزات وحشیانه و نقض آزادیهای اساسی هستیم.

واکنش نصرالله به درخواست ربایندگان اتباع لبنانی



حزب الله لبنان خطاب به ربایندگان اتباع لبنانی در سوریه که خواستارعذرخواهی وی شده اند، گفت : ما از همان لحظه نخست به یک نکته مشخص پایبند بودیم و مردم و تمام دوستان را به خویشتن داری و آرامش دعوت کردیم و گفتیم این افراد ربوده شده، شهروندان لبنانی هستند و در نتیجه، دولت لبنان مسئول بازگرداندن و آزادی آنهاست و همه ما به دولت کمک می کنیم.



نصرالله خطاب به ربایندگان گفت : شما گفته بودید که هیچ مشکلی با طایفه خاص ندارید، شما باید این مسئله را اثبات کنید، این زائران باید به سوی خانواده هایشان برگردند، اگر با من مشکل دارید، شیوه ها و راههایی برای تعامل وجود دارد، از جمله صلح، جنگ و محبت، اما اینکه بیگناهان را به گروگان بگیرید، این ظلم است و باید پایان یابد.



دبیرکل حزب الله با تقدیر از تلاشهای دولت لبنان تاکید کرد موضع ما درباره سوریه این است که خواستار حفظ وحدت سوریه هستیم، ممکن است با دیگران در خصوص آنچه در سوریه می گذرد، اختلاف نظر داشته باشیم و این حق ما است، از خداوند می خواهیم افراد بیگناه ربوده شده را صلح و سالم به کشور بازگرداند و بر ما صبر و حکمیت منت نهد.

اظهارات شاهدان جنایت هولناک الحوله



شاهدان جنایت هولناک الحوله اعلام کردند تروریستهای مسلح این جنایت را در حق خانواده هایی مرتکب شدند که از دولت حمایت و با مشارکت در تظاهرات و حمل سلاح مخالفت می کردند.



به گزارش مهر، این دو شاهد که خواستار افشا نشدن هویت به خاطر حفظ جان خود شدند، در گفتگو با شبکه تلویزیونی سوریه تاکید کردند این جنایت را تروریستهای مسلح در حق خانواده های مشخصی مرتکب شدند که این خانواده ها ضمن حمایت از نظام سوریه با مشارکت در تظاهرات یا به دست گرفتن سلاح یا دادن پول به تروریستها مخالف بودند.



به گفته این دو شاهد، تروریستها از مناطق مختلف جمع شده بودند و به طور همزمان به مراکز تجمع نیروهای حفظ امنیت حمله کردند و در این حمله از سلاحهای پیشرفته استفاده کردند.



آنها اعلام کردند تصاویری که در شبکه های ماهواره ای نشان داده شد، قربانیانی بودند که توسط این تروریستها کشته شدند که تروریستها اجساد آنها را با اجساد افراد مسلحی که در این حمله کشته شدند، در کنار هم قرار دادند تا تعداد کشته ها را بالا نشان دهند و از آنها علیه نظام سوریه بهره برداری کنند.