50 اثر تاریخی علی آبادکتول ثبت ملی شده است

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شهرستان بیش از 110 اثر تاریخی دارد که حدود نیمی از آنها ثبت شده است.

وی اظهار داشت: قبرستان قدیمی ماهیان، تپه باستانی چینو، تیپه باستانی نی تپه، شغال تپه از جمله آثار تاریخی است.

وی عنوان کرد: همچنین قبرستانهای قدیمی روستاهای کوهستانی سیاه مرزکوه، الستان، افراتخته و ... نیز از دیگر آثار تاریخی است.

قندهاری بیان داشت: بمنظور حفاظت از آثار تاریخی و باستانی شهرستان، یگان حفاظت میراث فرهنگی و انجمنهای میراث فرهنگی روستاهای با همکاری کلانتریهای فعال شده اند.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.