مذاکرات پوتین در الیزه / تقابل دو رویکرد متضاد درباره سوریه

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری جدید روسیه و "فرانسوا اولاند" همتای فرانسوی روز گذشته در پاریس بر لزوم اجرای کامل طرح "کوفی عنان" در سوریه تاکید کردند.

پوتین در یک کنفرانس خبری مشترک با اولاند به خبرنگاران گفت : عنان تجارب بسیار زیادی دارد و باید هر اقدامی را انجام داد تا مطمئن شویم که ماموریت وی در سوریه موفقیت آمیز بوده است.

رئیس جمهوری روسیه با هشدار درباره احتمال وقوع یک جنگ داخلی در سوریه و لزوم رایزنی ها و تلاشهای بیشتر برای کاهش تنش ها در این کشور تاکید کرد: باید از وقوع جنگ داخلی در سوریه جلوگیری کنیم و این مهمترین اقدام است.

اولاند نیز به نوبه خود مداخله نظامی در سوریه را دور از ذهن ندانست و گفت : تنها روش ممکن برای پایان دادن به بحران سوریه کناره گیری بشار اسد است.

اولاند در دیدار با پوتین مداخله نظامی در سوریه را دور از ذهن ندانست و ادعا کرد: تنها روش ممکن برای پایان دادن به بحران سوریه کناره گیری بشار اسد است.

وی در ادامه دخالتهای خود در امور سوریه رفتار اسد را غیرقابل قبول خواند و بر اعمال تحریم های بیشتر در این کشور تاکید کرد.

این درحالیست که پوتین با تاکید بر لزوم گفتگو و مذاکره برای حل بحران سوریه تحریم ها را بی تاثیر خواند و گفت: در پی کاهش تنشها در سوریه و پایان درگیریها هستیم.

اولاند کناره گیری بشار اسد را شرط انتقال سیاسی در سوریه معرفی کرد و ادعا کرد:تنها با کناره گیری اسد خشونت ها در سوریه پایان می یابد.

اظهارات اولاند درحالی است که پوتین بعد از ظهر جمعه در دیدار با "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در برلین راه حل سیاسی را تنها روش ممکن برای حل بحران سوریه معرفی کرد.

در میان کشورهای غربی، فرانسه نقش مهمی را در بحران سوریه ایفا کرده و بارها از مداخله نظامی در این کشور سخن گفته است.

یک منبع اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، روز جمعه گفت : رهبران اتحادیه اروپا در نشست آتی روسیه و اعضای این اتحادیه از مسکو می خواهند تا فشارهای بیشتری را علیه سوریه برای اجرای طرح عنان اعمال کند.

رهبران اتحادیه اروپا روزهای سوم و چهارم ژوئن در دیدار با پوتین در نشستی که هر شش ماه یکبار در سن پترزبورگ برگزار می شود، درباره سوریه گفتگو می کنند.

همچنین سامانه دفاع ضد موشکی اروپا موضوع مهم دیدار پوتین و اولاند در پاریس بود چرا که رئیس جمهوری روسیه بر تضمین نظامی و فنی در خصوص عدم جهت گیری ضد روسی این سامانه تاکید کرد.

پوتین در ادامه نارضایتی روسیه را از تصمیمات یکجانبه در مورد سپر موشکی اروپا که بدون در نظر گرفتن منافع ملی روسیه اتخاذ شده است، اعلام کرد.

موضوع سپر موشکی آمریکا در چند سال گذشته به یکی از مسائل بحث بر انگیز میان دو کشور تبدیل شده و تنش در روابط واشنگتن-مسکو را به همراه داشته است.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند که این مسئله با مخالفت روسیه روبرو شد. این پیشنهاد همزمان با حاکمیت نومحافظه کاران به رهبری جرج بوش در آمریکا و ولادیمیر پوتین محافظه کار در روسیه بود.

به تدریج مسئله استقرار این سامانه در جمهوری چک و لهستان با موانعی روبرو شد و آمریکا رومانی را جایگزین این دو کشور کرد و اخیرا قراردادی نیز با این کشور امضا کرد.

همچنین ترکیه از دیگر کشورهایی است که کاخ سفید با این کشور برای استقرار اجزایی از سامانه موشکی در خاک آن به توافقاتی رسیده و قرار است این سامانه در "مالاتیا" مستقر شود.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود، مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد.