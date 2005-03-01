اعتراض نماينده شاهرود به بررسي بودجه در سه نوبت كاري

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كاظم جلالي در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ماده 225 آيين نامه داخلي مجلس گفت: طبق اين ماده، مجلس حداقل روزي چهار ساعت بايد لايحه بودجه را رسيدگي كند اما حداكثر زمان كار مجلس شوراي اسلامي مشخص نشده است.

وي افزود: قرار بود كه مجلس در 2 نوبت كاري، لايحه بودجه سال 84 را بررسي كند، اما در 2 روز گذشته ما سه نوبت كار كرديم.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با انتقاد از زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس، تصريح كرد: اگر مي خواهند بودجه، قبل از سال بررسي شود، بايد يك ماه زودتر به مجلس تقديم گردد.

جلالي گفت: از آنجا كه نمايندگان در نوبت سوم كار براي رسيدگي به لايحه بودجه سال 84 ، حضور قلب ندارند از هيات رييسه مجلس مي خواهم كه براي بررسي بودجه در نوبت سوم از نمايندگان مجلس نظرخواهي شود.