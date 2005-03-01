رئيس جمهوري اسبق لبنان : استعفاي كابينه عمركرامي درآمدي بر حل بحران لبنان مي باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، اميل جميل درگفتگوي اختصاصي با شبكه تلويزيوني العالم اظهارداشت : من به تواناييهاي مردم لبنان وروابط دوستانه اش با كشورهاي عربي و جهاني اطمينان دارم و يقين دارم كه استعفاي دولت در آمدي براي حل بحران لبنان مي باشد .

وي افزود: منافع سوريه ايجاب مي كند كه به ملت لبنان كمك كند و اين استعفا به عنوان زمينه حل بحران تلقي مي شود.

رئيس جمهوري اسبق لبنان همچنين ابراز اميدواري كرد: دمشق نسبت به ضرورت خارج كردن نيروهايش از لبنان قانع شده باشد.

رئيس جمهور پيشين لبنان درباره اينكه استعفاي دولت منجربه ايجاد خلاء سياسي در لبنان خواهد شد يا نه گفت : راههاي جايگزين كار آساني نخواهد بود اما مطمئن هستم كه ملت لبنان با همكاري همه طرفهاي لبناني وحمايت مستقيم اعراب مي تواند بحران را پشت سر بگذارد.

جميل اظهار اميدواري كرد كه استعفاي كابينه دولت لبنان زمينه را براي سرعت بخشيد به اجراي تحقيقات درباره تروررفيق حريري نخست وزير سابق لبنان كمك كند.

وي درباره اقدامات مخالفان دولت لبنان گفت: تماس هايي با كشورهاي عربي و برخي از كشورهاي غربي و سازمان ملل متحد براي كمك به حل بحران لبنان درجريان است بعلاوه حمايت جامعه بين الملل و اتحاديه عرب و نيز وفاق لبناني ها براي حل بحران در اين كشور ضرورت دارد.

جميل درباره اينكه آيا اوضاع دروني لبنان فروكش خواهد كرد يا نه خاطر نشان ساخت: بسيج مردمي ادامه دارد واستعفاي دولت به عنوان نخستين گام در اين راه به حساب مي شود و مسائل زياد ديگري نيز وجود دارند كه مي بايست حل شوند .

وي افزود: برخلاف تصور ديگران ما تلاش خواهيم كرد تا استعفاي دولت را بعنوان زمينه حل بحران و نه افزايش آن قرار دهيم ما خواستار شعله ورتر كردن فتنه نيستيم بلكه خواهان صلح و وفاق ملي هستيم با اين حال اوضاع لبنان درمعرض بروز هر گونه احتمالي است.

امين جميل درباره روابط كشورش با سوريه گفت :ما خواهان اصلاح روابط ميان سوريه و لبنان هستيم و اين روابط بايد برادرانه و به معناي واقعي كلمه باشد و دمشق بايد گام هاي شجاعانه اي درجهت بهبود سازي روابط دو جانبه بردارد.

وي تاكيد كرد: رهبران ملي لبنان تلاش مي كنند تا مردم اين كشوررا به خويشتن داري و آرام ساختن اوضاع قانع سازند.