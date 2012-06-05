سرنوشت 2 آیین نامه پوشش و شورای انضباطی دانشجویان در وزارت بهداشت

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش نویس دستورالعمل اجرایی آیین نامه پوشش در حوزه معاونت ها با همکاری صاحبنظران و کارشناسان مختلف تدوین شده است و به شورای سیاستگذاری فرستاده شده و شورا جهت اظهار نظر کارشناسی به معاونت آموزشی ارجاع داده است.

وی افزود: به دلیل اینکه اغلب برنامه های اجرایی که در این آیین نامه پیش بینی شده اند به حوزه آموزشی مربوط می شوند و بر اساس آخرین پیگیری های صورت گرفته هنوز کارشناسی آموزشی آن به اتمام نرسیده است.

آیتی خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی بعد از دریافت اعلام نظر تخصصی معاونت آموزشی و انجام اصلاحات نهایی به تصویب شورای فرهنگی وزارت بهداشت برسد و با امضاء وزیر بهداشت ابلاغ شود.

معاون وزیر بهداشت همچنین درباره آیین نامه شورای انضباطی دانشگاه ها گفت: پیش نویس این آیین نامه در حال بررسی در دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی گفت: این آیین نامه پس از ملاحظات حقوقی و تائید نهایی وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین علوم، تحقیقات برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.