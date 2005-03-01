امسال تاكنون بيش از 535ميليون دلار صادرات آهن و فولاد داشته ايم

مديركل امورصادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، با اشاره به سهم گروه آهن و فولاد نسبت صادرات صنعتي و معدني گفت : سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني 14درصد بوده است.



احمد قاسمي افزود: در 10ماهه امسال صادرات فلزات غيرآهني 4/187 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/1 درصد رشد داشته است . سهم اين بخش در صادرات صنعتي و معدني9/4 درصد بوده است .



وي درباره صادرات صنايع فلزي تصريح كرد: در گروه صادرات فلزي ، صادرات تمام اقلام به استثناي آبگرمكن ، يخچال فريزرو شير آلات با رشد همراه بوده است .



به گفته وي، صادرات بخش صنايع فلزي در10 ماهه امسال 6/48 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

8/16درصد افزايش نشان مي دهد.