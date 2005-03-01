  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۷

مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با "مهر":

امسال تاكنون بيش از 535ميليون دلار صادرات آهن و فولاد داشته ايم

صادرات آهن و فولاد در10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 4/129 درصد افزايش به 4/535 ميليون دلار رسيد.

مديركل امورصادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، با اشاره به سهم گروه آهن و فولاد نسبت صادرات صنعتي و معدني گفت : سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني 14درصد بوده است.


احمد قاسمي افزود: در 10ماهه امسال صادرات فلزات غيرآهني 4/187 ميليون دلار بوده است  كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  6/1 درصد رشد داشته است . سهم اين بخش در صادرات صنعتي و معدني9/4 درصد بوده است .


وي درباره صادرات صنايع فلزي تصريح كرد: در گروه صادرات فلزي ، صادرات تمام اقلام به استثناي آبگرمكن ، يخچال فريزرو شير آلات با رشد همراه بوده است .


به گفته وي، صادرات بخش صنايع فلزي در10 ماهه  امسال 6/48 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 8/16درصد افزايش نشان مي دهد.

کد مطلب 161765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها