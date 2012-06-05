دو تفاوت عمده عرفان اصیل با عرفان واره ها/ عرفای بزرگ معرفی شوند

دکتر "احمد پهلوانیان" در مورد تفاوت عرفان واقعی با عرفان وارههای موجود به خبرنگار مهر گفت: اینها در منبع با هم تفاوت دارند. منبع عرفان ناب وحی و متکی بر الهام است و از طرف انسانهای مرتبط با خداوند یعنی انبیا و اوصیا و اولیا ارائه میشود. ولی عرفانهای کاذب منبع بشری دارند. مثل مکاتب و ادیان بشری دیگر.
وی افزود: تفاوت دیگر در جهت آنهاست. عرفان ناب جهتش الهی است و هدف رسیدن به خدا و تقرب الهی است. به عبارت دیگر جهتش کمال شایسته انسان است. اما جهت عرفانهای غیر اصیل جهتی غیر از خدا است. حالا رسیدن به یک آرامش ظاهری و یا دستیابی به یک زندگی راحتتر یا مرفهتر از جهت روحی و روانی و یا هرجهت دیگر غیر الهی.
این کارشناس حوزه فلسفه اسلامی ادامه داد: تفاوت سوم اینها در آئینها و آداب آنهاست. آداب و ادب عرفان اصیل همه در خدمت کمال همه جانبه انسان است، اما در عرفانهای کاذب آئیین آنها کمال برخی استعدادها و توانمندیهای انسان است که ممکن است جنبههای غریزی و پست انسانی مدنظر باشد و یا جنبههای فراتر انسانی مورد توجه قرار گیرد.
پهلوانیان علل عمده گرایش جوانان به این عرفاننماها را چنین برشمرد: یکی اینکه عرفان اصیل با تمام هویت و اعتلایی که دارد به خوبی در جامعه معرفی نشده است. بیشتر با گوشه نشینی و دوری از اجتماع مطرح شده در حالیکه عرفان اصیل و ناب عرفان در اجتماع، سیاست، علم و پیشرفت است.
وی افزود: به دلیل عدم معرفی درست عرفان اصیل، نسخه بدلهای عرفان ارائه شده از سوی عرفانهای کاذب جذابیت بیشتری برای جوانان داشته است. از جمله جذابیتهای آن روابط ازاد جنسی در این محافل برای جوانهاست که آنها را فریب داده و به سوی عرفانهای کاذب متمایل کرده است. یکی دیگر از جذابیتهای عرفانهای کاذب کاربردی بودن و پرداختن به جزئیات زندگی است؛ یعنی آنها برای فرار از گرفتاریهای ترافیکی و شرایط استرسزا و روحی بد که حاصل زندگی ماشینی است دستورالعملهای خاصی دارند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فقه و ارتباطات درمورد آسیبهای فردی و اجتماعی این عرفانهای دروغین هم یادآورشد: آزاد بودن روابط جنسی افراد در این محافل به بنیاد خانواده به عنوان سلول اجتماع آسیب واردکرده و درواقع اگرچه اسم این محافل عرفان است اما خالی از معنویت و ضد معنویت هستند. آنها سدی برای رسیدن به کمال هستند مانند استفاده از مسکن ممکن است درد را تسکین دهند اما درمان درد نیستند.
پهلوانیان تصریح کرد: عرفانهای غیر اصیل استعداد و روح آدمی را به طرف قرب الهی نزدیک نمیکنند و انسان را از فعالیتهای اجتماعی باز میدارند. یعنی از حضور فعال فرد در اجتماع و در حوزههای مختلف علم آموزی و دانش و پیشرفت میکاهند و ازهمه مهمتر دربرخی از این محافل تعالیمی ضد اسلام و تشیع جریان دارد که با آموزههای دینی ما سازگارنیست.
وی راه نجات جوانان از این عرفانهای بشری را معرفی عرفان حقیقی ذکرکرد و گفت: با معرفی عرفای بزرگ تاریخ کشورمان به عنوان الگو و سمبل عرفان اصیل از جذب و جلب جوانان به عرفانهای کاذب میشود ممانعت کرد. و راه دیگرش معرفی آسیبهای فردی و اجتماعی عرفانهای کاذب به جوانان است البته نباید این آموزشها و نقد عرفانهای کاذب در جامعه در سطح وسیع صورت گیرد زیرا این کار خود به نوعی به تبلیغ و ترویج آنها میانجامد.
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