  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

بدری مطرح کرد:

نیروی انتظامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگلها با محیط زیست همکاری کند

نیروی انتظامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگلها با محیط زیست همکاری کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان لرستان خواستار همکاری نیروی انتظامی برای برخورد با عوامل آتش سوزی جنگلها با محیط زیست و منابع طبیعی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در جلسه شواری حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان لرستان اظهار داشت: مأمورین انتظامی برای جلوگیری از تخریب و آتش سوزی در محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی با مأموران ادارات یاد شده همکاری و از آنان حمایت کنند.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه حفظ و حراست از منابع ملی و همکاری با اداره کل منابع طبیعی به عهده دهیاران است لذا بایستی دهیاران به وظیفه قانونی خود عمل کرده و درصورت مسامحه برابر مقررات با آنان برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی و محیط زیست، شهرداری و مسکن و شهرسازی نیز باید پرونده های مطروحه را از ابتدا تا انتها پیگیری و دلایل و مدارک و مستندات لازم را ضمیمه پرونده کنند.

بدری تصریح کرد: همچنین چنانچه در راهسازی یا پروژه های عمرانی، تصرفاتی صورت گرفته است مراتب برای صدور دستور مقتضی به دادستان منعکس شود.

وی همچنین در رابطه به تجاوز به عرصه های ملی افزود: درمورد زمینهایی که کاربری آنها فضای سبز است، شهرداری اقدام لازم در این زمینه را برای جلوگیری ازتجاوز اشخاص به عمل آورد و قاطعانه مطابق قانون با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد کند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: همچنین با توجه به اینکه مسئولیت حفظ و حراست از زمینهای متعلق به دولت در محدوده شهرها به عهده مسکن و شهرسازی است، لذا این سازمان باید اقدامات لازم در این زمینه را به عمل آورد.

کد مطلب 1617662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها