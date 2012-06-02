نیروی انتظامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگلها با محیط زیست همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در جلسه شواری حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان لرستان اظهار داشت: مأمورین انتظامی برای جلوگیری از تخریب و آتش سوزی در محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی با مأموران ادارات یاد شده همکاری و از آنان حمایت کنند.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه حفظ و حراست از منابع ملی و همکاری با اداره کل منابع طبیعی به عهده دهیاران است لذا بایستی دهیاران به وظیفه قانونی خود عمل کرده و درصورت مسامحه برابر مقررات با آنان برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی و محیط زیست، شهرداری و مسکن و شهرسازی نیز باید پرونده های مطروحه را از ابتدا تا انتها پیگیری و دلایل و مدارک و مستندات لازم را ضمیمه پرونده کنند.

بدری تصریح کرد: همچنین چنانچه در راهسازی یا پروژه های عمرانی، تصرفاتی صورت گرفته است مراتب برای صدور دستور مقتضی به دادستان منعکس شود.

وی همچنین در رابطه به تجاوز به عرصه های ملی افزود: درمورد زمینهایی که کاربری آنها فضای سبز است، شهرداری اقدام لازم در این زمینه را برای جلوگیری ازتجاوز اشخاص به عمل آورد و قاطعانه مطابق قانون با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد کند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: همچنین با توجه به اینکه مسئولیت حفظ و حراست از زمینهای متعلق به دولت در محدوده شهرها به عهده مسکن و شهرسازی است، لذا این سازمان باید اقدامات لازم در این زمینه را به عمل آورد.