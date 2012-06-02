تعاونی های مستقل مشاغل خانگی ویژه بانوان در خواف ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خواف خواستار ایجاد تعاونی های مستقل در قالب مشاغل خانگی ویژه اشتغال بانوان در این شهرستان شد.

عبدالعلی جغتایی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ضمن بیان مزیت های اشتغالزایی در شهرستان بر ریشه کنی بیکاری در سال جاری تاکید کرد و از مسئولان خواست نسبت به تشکیل تعاونی های توانمند و موثر در امر تولید در شهرستان برنامه ریزی و اقدام کنند.

وی آموزش و مهارت شغلی را برای افراد متقاضی کار ضروری دانست و افزود: ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه ای در جهت اشتغال مورد نیاز این شهرستان آموزش های لازم را در اولویت کار خود قرار دهند.

14 میلیارد ریال برای آبرسانی به شهرهای خشک خراسان رضوی درنظرگرفته شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: 14میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به شهرهای خشک و کم آب در این استان در نظرگرفته شده است.

محمد طاهری اظهارکرد: این اعتباربرای تکمیل پروژه های آبرسانی به شهرهای شهر باخرز، بایگ، تربت حیدریه، جنگل، ششتمد، گناباد، طرقبه و شاندیز سرمایه گذاری می شود.

طاهری اظهارداشت: طرح های آبرسانی به شهرهای دارای کمبود آب در شهرهای خراسان رضوی بین 20 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اختصاص چهار هزار میلیارد ریال اعتبار به توسعه بخش کشاورزی استان

استاندار خراسان رضوی از اختصاص چهار هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر به طرح توسعه بخش کشاورزی استان خبر داد.

محمود صلاحی اظهارکرد: این امر موجب رسیدن سقف اعتبارات استان در این حوزه به هشت هزار میلیارد ریال شده است.

وی سهمیه استان در واگذاری اراضی قابل کشت منابع طبیعی به واجدین شرایط را 140 هزار هکتار عنوان و اضافه کرد: برای اجرای این طرح حدود چهار هزار میلیارد ریال اعتبار به استان تخصیص یافته بود.

تصویب حدود 170 مصوبه برای استان در سفر چهارم هیئت دولت

استاندار خراسان رضوی از تصویب حدود 170 مصوبه برای استان در سفر چهارم هیئت دولت خبر داد.

محمود صلاحی بیان داشت: علی رغم اینکه رویکرد سفر چهارم پیگیری روند اجرای مصوبات 3 سفر گذشته در استانها بوده است، ولی به جهت جایگاه ویژه استان از نظر وسعت و تراکم جمعیت، علاوه بر پیگیری روند اجرای مصوبات حدود 170 مصوبه جدید نیز از تصویب هیئت دولت گذشت.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی مصوبات 3 دوره سفر هیئت دولت به این استان تا پایان دولت دهم تمام و به بهره برداری خواهد رسید.

ایجاد 53 میلیارد تومان تعهد برای خیرین مدرسه ساز

در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان و با حضور استاندار خراسان رضوی 53 میلیارد تومان تعهد توسط خیرین مدرسه ساز ایجاد شد.

محمود صلاحی دراین مراسم ضمن تبریک ایام ماه رجب و میلاد حضرت جواد الائمه(ع) اظهار داشت: ایران در ارائه خدمات فرهنگی و رهانیدن انسان ها از جهل و کمک به تحصیل علم سرآمد جهانیان است.

وی افزود: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و تمهیدات اندیشیده شده، به اذعان مراکز علمی دنیا متوسط رشد علم در ایران 11 برابر دنیا است و در زمره دارندگان 10 علم برتر دنیا است.