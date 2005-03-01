بيماران صعب العلاج فرهنگي كمك هاي ويژه دريافت مي كنند

شهاب الدين غندالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه در سال جاري با بيمه تكميلي فرهنگيان در بخش درمان تعهدات در جراحي هاي تخصصي از يك و نيم ميليون سال گذشته به 2 ميليون تومان افزايش يافته است ، افزود : در حال حاضر 46 واحد دندانپزشكي و 123 درمانگاه در سراسر كشور خاص فرهنگيان در سراسر كشور مشغول كار هستند كه حدود 4 ميليون و 500 هزار نفر مراجعه كننده دارند.

وي با تاكيد بر اينكه در سال جاري شوراي درمان فرهنگيان تشكيل شده و بررسي وضعيت بيمه فرهنگيان وتجميع بيمه هاي موجود از جمله اولويتهاي كاري آن است ، از افزايش هزينه پرداختي زايمان توسط بيمه در سال جاري خبر داد و اظهار كرد : هزينه زايمان در سال گذشته 200 هزار تومان بود كه اين مبلغ امسال به 300 هزار تومان افزايش يافته است.