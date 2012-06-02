مجاهدی، دبیر نخستین کنگره شعر آیینی «شفق» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محمد حمزه‌زاده، معاون هنری و رئیس جشنواره‌های حوزه هنری، محمدعلی مجاهدی به عنوان دبیر هنری نخستین کنگره شعر آیینی «شفق» معرفی شد و کار خود را در این سمت آغاز کرد.

در حکم ابلاغ شده توسط محمد حمزه زاده برای انتصاب محمد علی مجاهدی به دبیری کنگره شعر آیینی «شفق» آمده است: «بنا به پیشنهاد جناب آقای محسن مومنی شریف ریاست محترم حوزه هنری و با توجه به توانمندی، تعهد و تخصص جناب عالی در حوزه شعر و ادب به ویژه ادبیات آئینی، به موجب این حکم به سمت دبیر هنری کنگره شعر آئینی «شفق» منصوب می‌شوید.

برپایی کنگره‌ای سراسری و تمرکز در حوزه ادبیات آیینی، ایجاد انگیزه برای شاعران متعهد و جوان کشور خلق آثار ارزشمند با موضوعات مذهبی، فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره گیری از تجربیات اساتید، شاعران و پژوهشگران ادبیات آیینی و تعامل مستمر با مراکز علوم دینی و علمای عالیقدر از جمله محاسنی است که اشراف و مدیریت حضرتعالی ضمانت اجرای آن را در اثنای برگزاری این کنگره میسر خواهد کرد.»

محمدعلی مجاهدی از جمله شاعران و پژوهشگران مطرح و پیشکسوت در حوزه شعر آیینی است که پیش از این نیز مسوولیت برپایی چند همایش، جشنواره و شب شعر را با موضوع ادبیات آیینی عهده دار بوده است.

از جمله آثار مکتوب مجاهدی می‌توان به «سیری در ملکوت»، «یک صحرا جنون»، «فغان دل»، «یک قطره از دریا»، «در انتظار موعود»، «گریه اشک»، «بر بال سبز قنوت»، «دریای شعله‌ور»، «یاس کبود»، «خوشه‌های طلایی»، «تذکره سخنوران قم» اشاره کرد.

نخستین کنگره شعر آیینی «شفق» به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مرداد ماه امسال برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کنگره می‌توانند اشعار خود را در 8 محور شعر نبوی، شعر علوی و غدیر، شعر فاطمی، شعر عاشورایی، شعر رضوی، شعر مهدوی و انتظار ، شعر کودک با مضامین آئینی و شعر امامان معصوم تا پایان خردادماه به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

همچنین نویسندگان مقالات یا کتب می‌توانند آثار خود را در بخش پژوهش و تحقیق پیرامون شعر و ادب آیینی و در زمینه شعر و جایگاه ادبی زنده‌یاد آیت‌الله محمد حسین بهجتی شفق، به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد ادبی برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره شرایط شرکت در کنگره شعر آیینی شفق می‌توانند با شماره تلفن 2ـ84172201 تماس بگیرند. همچنین برای تکمیل فرم شرکت در کنگره می‌توان به نشانی اینترنتی www.artfest.ir مراجعه کرد.