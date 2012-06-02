طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

کرم الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با هدف کاهش تلفات ناشی از تصادف راکبان موتورسیکلت از اواسط خردادماه آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی، بی توجهی به حقوق شهروندان، استفاده نکردن از کلاه ایمنی، رعایت نکردن حق تقدم و سرعت غیر مجاز ازبیشترین تخلفات این گروه از رانندگان است.

حسینی افزود: هدف از اجرای این طرح ساماندهی موتورسیلکت سواران، کاهش تلفات ناشی از تصادف موتورسیکلت و افزایش انضباط و ایمنی عبور و مرور است.

وی عنوان کرد: با اجرای این طرح با راکبان و موتورسیکلتهای متخلف برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه فرهنگ درست رانندگی باید در بین مردم نهادینه شود، اظهار داشت: اگر این فرهنگ در میان مردم نهادینه شود درصد تلفات تصادفات کاهش می یابد.

وی افزود: همه قوانینی که وضع می شود در راستای افزایش ایمنی و سلامت مردم و رانندگان است و توجه به این قوانین از آمار تصادفات و صدمات وارده به افراد می کاهد.