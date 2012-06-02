کاروان 15 خرداد به ورامین رسید/ حاشیه های تلخ حرکت کاروان

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان با طی کردن مسیر مقتل شهدای 15 خرداد تا صحن امامزاده جعفر(ع) پیشوا به عنوان مبدأ قیام تاریخی 15 خرداد، با هنرنمایی قهرمانان ورزشی شهرستان پیشوا همراه است.

سعید فخاری و سعید اردستانی از قهرمانان ورزشی بنام کشور در رشته روپایی و طناب زنی هستند که در این کاروان حضور دارند.

این حرکت نمادین توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر پیشوا و اداره ورزش و جوانان این منطقه و با هماهنگی هلال احمر و راهنمایی و رانندگی برپا شده است.

این کاروان با حرکت از ورامین به سمت پیشوا، خود را به صحن مطهر حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) خواهند رساند تا پیام مظلومیت شهدای گرانقدر 15 خرداد به گوش جهانیان برسد.

حاشیه های تلخ حرکت کاروان 15 خرداد

گفتنی است عدم هماهنگی کافی برای برگزاری این برنامه باعث شد تا فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ورامین از حرکت این کاروان درون شهر ورامین جلوگیری کند.

نا گفته نماند، در تماس مسئولان شهرستان پیشوا با سید جمال جلیلی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان ورامین، وی موافقت خود را با عبور کاروان از شهر ورامین اعلام کرد ولی فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین اجازه حرکت از داخل شهر را به این کاروان نداد.

به این ترتیب کاروان طلیعه داران 15 خرداد 42 که شامل جمعی از مسئولان و مردم پیشوا می شد سوار بر اتومبیلها شده و به سمت میدان بسیج(انتهای حوزه استحفاظی شهرستان ورامین و ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان پیشوا) به راه افتادند.

در این میان، اعضای شورای شهر و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا تأکید داشتند که فرماندهی راهور شرق استان تهران در جریان حرکت این کاروان بوده و حتی نامه نگاری با فرماندهی راهور شهرستان ورامین انجام شده ولی رئیس پلیس راهور ورامین از چنین هماهنگی ابراز بی اطلاعی کرد.

گرامیداشت قیام 15 خرداد دستاویزی برای اختلافات نشود

این اقدام در حالی صورت گرفت که در طول دو سال تأسیس شهرستان پیشوا که در گذشته بخشی از شهرستان ورامین بوده است، عده ای تلاش دارند تا هم گرامیداشت قیام 15 خرداد را دستاویزی برای اختلافات دو شهرستان قرار دهند و هم از هر فرصتی برای تفرقه افکنی بین دو شهرستان استفاده کنند.

به نظر می رسد بهتر بود با تدبیری حکیمانه تر این قضیه رتق و فتق می شد و باعث نمی شد که اختلافات بین دو شهرستان ریشه ای تر از گذشته شود؛ تدابیری که باعث کمرنگ شدن بزرگداشت این قیام تاریخی نشود.

حرمت قیام خونین 15 خرداد 42 که از صحن مطهر امامزاده جعفربن موسی(ع) آغاز شده و با پیوستن مردم ورامین به قیام کنندگان پیشوایی و شهادت و زخمی شدن صدها نفر در پل باقرآباد قرچک، عامل اصلی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شد، باید به خوبی پاس داشته شود.

تأثیرگذار بودن قیام 15 خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی و حرکت خودجوش و ولایتمدارانه مردم پیشوا و ورامین ایجاب می کند که برنامه ریزیهای مختلف برای مراسم سالگرد این قیام شکوهمند بهتر و کاملتر از هر برنامه مناسبتی دیگری باشد.

............................................



گزارش: علیرضا مهدی زاده



عکس: حسین ابویسانی

