راه اندازی مدرسه فوتبال آسیا در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه فوتبال آسیا برترین مدرسه فوتبال استان قم در سال 1390 به منظور استعدادیابی و رشد و توسعه فوتبال از ردههای سنی پایه در قم راه اندازی شد.
مدیر این مدرسه مهدی رضایینژاد از فوتبالیستهای پیشکسوت و مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال استان قم است که هم اکنون در کلاس مربیگری درجه A آسیا در مازندران نیز به سر میبرد و امسال به منظور توسعه فوتبال قم در ردههای سنی پایه این مدرسه را در سطحی وسیعتر تشکیل میدهد.
بری این منظور خانوادههایی که علاقمند به ثبت نام فرزندان خود در این مدرسه هستند و قصد بهرهبرداری مطلوب از ایام اوقات فراغت فرزندان خود را دارند، میتوانند به مجموعه ورزشی تختی، مجموعه ورزشی شهید حیدریان و فروشگاه ورزشی آسیا در میدان جهاد قم مراجعه کنند.
قرار گرفتن قم در بین پنج تیم برتر لیگ دسته اول سپک تاکرا بانوان کشور
تیم قم با قرار گرفتن در بین پنج تیم برتر سپک تاکرا بانوان لیگ دسته اول باشگاههای کشور به کار خود در این رقابتها پایان داد.
این در حالی است که امسال در مسابقات لیگ دسته اول سپک تاکرا بانوان قهرمانی کشور 15 تیم حضور داشتند که رقابت خود برای کسب عناوین اول تا سوم رده بندی را در قالب رقابتهای رفت و برگشت به میزبانی هیئت انجمنهای ورزشی استانهای مرکزی و زنجان برگزار کردند.
در جدول رده بندی نهایی این دوره از رقابتها که امسال برای نخستین بار در کشور در بخش بانوان برگزار شد، تیم سپک تاکرا بانوان هیئت انجمنهای ورزشی استان قم با توجه به برخورداری از نیروهای کاملا بومی در نهایت به مقام پنجم دست یافت که رتبه قابل توجهی بود.
اعزام تیمهای فوتسال قم به هشت میدان فوتسال باشگاههای کشور
تیمهای قمی امسال به هشت میدان حساس رقابتهای لیگ فوتسال باشگاههای کشور در دستهها و ردههای سنی مختلف اعزام میشوند.
بر اساس اعلام کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به هیئتهای استانها، نخستین رویداد پیش روی فوتسال در رده باشگاهی، فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور خواهد بود در حالی که چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با شرکت ۱۶ تیم از روز پنجم مرداد ماه آغاز خواهد شد که تیم فوتسال صبا به عنوان نماینده قم در این دوره از رقابتها حضور مییابد.
از سوی دیگر بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، امسال مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور در آبان ماه استارت میخورد و تیمهایی که در لیگ دسته دوم فوتسال باشگاههای کشور حضور دارند از اسفند ماه به مصاف حریفان میروند.
قم - خبرگزاری مهر: راه اندازی مدرسه فوتبال آسیا در قم، قرار گرفتن قم در بین پنج تیم برتر لیگ دسته اول سپک تاکرا بانوان کشور و اعزام تیمهای فوتسال قم به هشت میدان فوتسال باشگاههای کشور عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه فوتبال آسیا برترین مدرسه فوتبال استان قم در سال 1390 به منظور استعدادیابی و رشد و توسعه فوتبال از ردههای سنی پایه در قم راه اندازی شد.
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